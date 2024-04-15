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15 апреля 2024, 21:22 Читати українською

Еврокомиссия одобрила Украинский план и открыла путь для платежей из фонда в 50 миллиардов евро

Сегодня Европейская Комиссия одобрила План Украины в рамках Инструмента Е С Ukraine Facility на 2024−2027 годы. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.

Сегодня Европейская Комиссия одобрила План Украины в рамках Инструмента Е С Ukraine Facility на 2024−2027 годы.

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Это важный шаг, открывающий путь регулярной и прогнозируемой поддержки Украины от ЕС.

Общий объем средств, предусмотренный Ukraine Facility, — 50 млрд. евро. Из них на бюджетную поддержку будут направлены 38,27 млрд евро, инвестиционный фонд — 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку — 4,76 млрд евро.

План Украины

В марте 2024 г. План был утвержден Правительством Украины. Это конкретный перечень структурных реформ и мер, которые будут способствовать устойчивому развитию экономики Украины, зеленому переходу, цифровой трансформации и европейской интеграции.

Согласно оценке Европейской Комиссии, План Украины определяет ключевые реформы и инвестиции, способствующие устойчивому экономическому росту и привлечению инвестиций для усиления потенциала роста страны в средне- и долгосрочной перспективе. План также обеспечивает основу реализации эффективного восстановления, реконструкции и модернизации Украины.

Оценка Еврокомиссии также показала, что План предлагает надлежащие механизмы защиты финансовых интересов ЕС, обеспечивая эффективную имплементацию, мониторинг и отчетность по выполнению Плана и использования средств.

После положительной оценки Европейской Комиссии решение об окончательном утверждении Плана Украины должно быть принято Советом Е С. После принятия Плана, как ожидается, в государственный бюджет будут направлены 1,9 млрд евро безусловного финансирования. Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины и положительной оценки Стороной Е С выполнения таких мер.

Министерство финансов Украины ответственно за три направления Плана: управление государственными финансами, борьбу с отмыванием денег и финансовые рынки.

Напомним

В Госбюджет Украины уже поступил первый транш в рамках переходного финансирования в размере 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility. Механизм переходного финансирования позволяет обеспечить неотложные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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