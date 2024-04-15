Гонконг одобрил несколько ETF на биткоин и Ethereum

Регулятор Гонконга одобрил первый ETF на биткоин и Ethereum . Об этом пишет The Block.

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По данным СМИ, заявки Boshi International, HashKey Capital, China Asset Management и Harvest Investment получили одобрение.

Спрос инвесторов из материкового Китая на ETF оценивают в $25 млрд.

Биткоин реагирует незначительным ростом после обвала до $60 тыс, произошедшего на выходных.

Напомним, что первые ETF на биткоин были одобрены в январе в США. С момента запуска инструмента объемы торгов достигли $200 млрд, а чистый приток оценивают в $12 млрд.