Регулятор Гонконга одобрил первый ETF на биткоин и Ethereum. Об этом пишет The Block.
Гонконг одобрил несколько ETF на биткоин и Ethereum
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По данным СМИ, заявки Boshi International, HashKey Capital, China Asset Management и Harvest Investment получили одобрение.
Спрос инвесторов из материкового Китая на ETF оценивают в $25 млрд.
Биткоин реагирует незначительным ростом после обвала до $60 тыс, произошедшего на выходных.
Напомним, что первые ETF на биткоин были одобрены в январе в США. С момента запуска инструмента объемы торгов достигли $200 млрд, а чистый приток оценивают в $12 млрд.
Источник: Минфин
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