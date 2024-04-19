Национальный банк Украины на 22 апреля установил курс доллара на уровне 39,7879 грн/$, что является новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ поднял официальный курс доллара до нового максимума
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В сравнении с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс доллара на 0,1842 грн. До этого исторический максимум был 19 апреля — 39,6037 грн/$.
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НБУ на 22 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,38 грн. Европейская валюта подорожала на 11 копеек.
Межбанковская торговля на площадке Bloomberg сегодня стартовала с 39,64 грн/$, а завершилась на отметке 39,91 грн/$. Объемы валютных продаж НБУ оцениваются немногим более $200 млн.
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Комментарии - 21
А вы вообще читали сколько из этих предполагаемых 60 млрд «помощи» (да еще и в долг) действительно дойдет до Украины, а сколько в США и останется?
Сколько из этих денег в США и останется? 50 млрд? 55? Охеренная «помощь». Да еще и сколько из оставшихся украдут? Половину?
Так доллар сразу по 27 станет)
Народ уже вообще за дебилов держат?
Населення не делегувало повноваження гаранту непрацюючої Конституції більш ніж на 5 років — Ось що мало на увазі США, коли казало про допомогу 60 мільярдів Україні
Ця допомога ще в повітрі, балачки, не буде дій/реформ не буде допомоги.
Молодой человек , про «методички » пишут уже люди совсем уж … ограниченные что ли. Вы выглядите каким то анахронизмом отсталым, эдаким рудиментом .
Вы лучше внятно скажите — что из этих денег конвертируется конкретно в экономику Украины, а не в экономику США? Или стыдно вообще называть эту цифру.
Или стыдно сказать , что это даже не помощь, а кредит ?
Так 50 курс еще «красивше» выглядеть будет. Только вот не радует . Хотя и понимаю, что это не за горами