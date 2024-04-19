НБУ поднял официальный курс доллара до нового максимума

Национальный банк Украины на 22 апреля установил курс доллара на уровне 39,7879 грн/$, что является новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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В сравнении с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс доллара на 0,1842 грн. До этого исторический максимум был 19 апреля — 39,6037 грн/$.

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НБУ на 22 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,38 грн. Европейская валюта подорожала на 11 копеек.

Межбанковская торговля на площадке Bloomberg сегодня стартовала с 39,64 грн/$, а завершилась на отметке 39,91 грн/$. Объемы валютных продаж НБУ оцениваются немногим более $200 млн.

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