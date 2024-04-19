Минфин - Курсы валют Украины

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19 апреля 2024, 16:35 Читати українською

НБУ поднял официальный курс доллара до нового максимума

Национальный банк Украины на 22 апреля установил курс доллара на уровне 39,7879 грн/$, что является новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Национальный банк Украины на 22 апреля установил курс доллара на уровне 39,7879 грн/$, что является новым историческим максимумом.
Фото: НБУ

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В сравнении с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс доллара на 0,1842 грн. До этого исторический максимум был 19 апреля — 39,6037 грн/$.

Читайте также: Курс валют на 19 апреля: доллар вырос до 40 гривен

НБУ на 22 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,38 грн. Европейская валюта подорожала на 11 копеек.

Межбанковская торговля на площадке Bloomberg сегодня стартовала с 39,64 грн/$, а завершилась на отметке 39,91 грн/$. Объемы валютных продаж НБУ оцениваются немногим более $200 млн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 21

+
0
vitalii94
vitalii94
19 апреля 2024, 16:50
#
Смішки-cмішками, а яйця з горішками
+
+98
Lolik1837
Lolik1837
19 апреля 2024, 16:55
#
Где тот «кабанчик-баранчик», который ржал над теми , кто покупал доллар по 40 и вкладывал их в валютные инструменты, а не в гривневые ?
+
+37
uiux
uiux
19 апреля 2024, 18:44
#
Ботоферма уже завтра заверещит про перемогу, если США впрягутся для очередного покращення, или если курс в ПН после этого на гривну хотя бы пойдет вниз
+
+99
Criptor82
Criptor82
19 апреля 2024, 16:56
#
Хто мріяв по 40 може радіти. Але якщо в суботу Конгрес проголосує пакет допомоги, то з понеділка підем назад до 38.5−39. Не виключаю що хтось вирішив на цьому по спекулювати :))
+
+160
Lolik1837
Lolik1837
19 апреля 2024, 17:23
#
«Але якщо в суботу Конгрес проголосує пакет допомоги, то з понеділка підем назад до 38.5−39.»

А вы вообще читали сколько из этих предполагаемых 60 млрд «помощи» (да еще и в долг) действительно дойдет до Украины, а сколько в США и останется?
Сколько из этих денег в США и останется? 50 млрд? 55? Охеренная «помощь». Да еще и сколько из оставшихся украдут? Половину?

Так доллар сразу по 27 станет)

Народ уже вообще за дебилов держат?
+
+8
malfar
malfar
19 апреля 2024, 17:39
#
Ну наче допомога конвертується у зброю… или в методичке про это не написано?
+
0
Riojas
Riojas
19 апреля 2024, 17:54
#
Какую-то сумму должны дать так
+
+38
Vlad UKR
Vlad UKR
19 апреля 2024, 17:57
#
Допомога США конвертується в чесні вибори в Україні та лигитимністю влади та зняття Конституції з паузи та працею законів НА Населення України а не проти населення.
Населення не делегувало повноваження гаранту непрацюючої Конституції більш ніж на 5 років — Ось що мало на увазі США, коли казало про допомогу 60 мільярдів Україні
Ця допомога ще в повітрі, балачки, не буде дій/реформ не буде допомоги.
+
+8
Kharakternyk
Kharakternyk
19 апреля 2024, 18:31
#
Красиво написали, плюсанув. Але самі хоч вірите в це?:)
+
+8
Lolik1837
Lolik1837
19 апреля 2024, 19:16
#
«Ну наче допомога конвертується у зброю… или в методичке про это не написано?»

Молодой человек , про «методички » пишут уже люди совсем уж … ограниченные что ли. Вы выглядите каким то анахронизмом отсталым, эдаким рудиментом .

Вы лучше внятно скажите — что из этих денег конвертируется конкретно в экономику Украины, а не в экономику США? Или стыдно вообще называть эту цифру.

Или стыдно сказать , что это даже не помощь, а кредит ?
+
0
Riojas
Riojas
19 апреля 2024, 17:58
#
Хорошо если так. На выходных может быть любопытное ралли на наличном рынке, можно будет вспомнить давно забытую карусель
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
19 апреля 2024, 19:07
#
Як ви для себе це бачите? Типу гроші донорів одразу опиняються на міжбанку і supply такий великий, що курс падає до 28 грн? У НБУ вистачає резервів на стримування курсу прямо зараз, але вони це не спішать робити. Питання, чому?
+
+30
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
19 апреля 2024, 17:37
#
Це російське ІПСО. Не читайте!
+
+8
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
19 апреля 2024, 17:47
#
40… 40… Шляпы усатые… Ещо недавно 38 было… предупреждал что 40… Реальность… А всё что ниже от лукавого… после 40ка не комментирую курс…
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
19 апреля 2024, 17:53
#
Та то щоб рахувати було зручно 40 до 1 красиво ж :)
+
0
Lolik1837
Lolik1837
19 апреля 2024, 18:47
#
«Та то щоб рахувати було зручно 40 до 1 красиво ж :)»

Так 50 курс еще «красивше» выглядеть будет. Только вот не радует . Хотя и понимаю, что это не за горами
+
0
Riojas
Riojas
19 апреля 2024, 17:53
#
Ну вот теперь посмотрим на возможности регулятора. 40 должны держать «ни шагу назад». Это плановый вывод на орбиту или держать уже нечем, кроме исторического уровня доверия к гривне…
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
19 апреля 2024, 18:39
#
Кінець року 42−43, які не шагу в зад…
+
0
zevs1
zevs1
19 апреля 2024, 18:13
#
Курс доллара отображает уровень некомпетентности в НБУ.
+
+22
uiux
uiux
19 апреля 2024, 18:41
#
Ну что тут сказать, если завтра амеры не дадут дапамогу, пойдем на новые рубежи
+
+8
uiux
uiux
19 апреля 2024, 18:52
#
Приват выставил на выходные налик по 39.5/40.10, когда межбанк 39.91/39.95. шо там у них за слоган, вирым у перемогу?) Аххах. Страна третьего мира
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