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16 апреля 2024, 17:35 Читати українською

ВВП Украины в этом году вырастет до 3,2% — МВФ

Международный валютный фонд ожидает, что показатель экономического роста Украины по итогам нынешнего года составит 3,2%, а в следующем — вырастет до 6,5%. Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики» (WEO), презентованном в ходе Весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, передает Укринформ.

Международный валютный фонд ожидает, что показатель экономического роста Украины по итогам нынешнего года составит 3,2%, а в следующем — вырастет до 6,5%.

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В разделе WEO по странам Европы отмечается, что в 2024 году реальный ВВП Украины составит 3,2%. Причем показатель за прошлый год был пересмотрен Фондом и увеличен до 5% по итогам года — по сравнению с ожидаемыми ранее 4,5%.

В следующем году прогнозируется существенный рост реального ВВП Украины — до 6,5%.

МВФ также привел прогнозы по другим показателям. В частности, индекс потребительских цен в Украине может снизиться с 12,9 в 2023 году до 6,4 в нынешнем. В следующем году этот индекс ожидается на уровне 7,6.

Кроме того, предполагаются изменения в прогнозах по балансу текущего счета Украины с «минус» 5,5 в прошлом году до «минус» 5,7 по итогам нынешнего. В 2025 году эта динамика продолжится — до минус 8,2.

Показатель безработицы снизится с 19,1 в 2023 году до 14,5 в этом году. В 2025 г. он прогнозируется на уровне 13,8.

В начале апреля 2024 г. сообщалось, что Международный валютный фонд отслеживает массированные ракетные и воздушные удары РФ по украинской инфраструктуре и не исключает, что это может повлиять на макроэкономические прогнозы для Украины в ближайшей перспективе.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Lolik1837
Lolik1837
16 апреля 2024, 17:46
#
«ВВП України цьогоріч зросте до 3,2%»

Ага. А годовая инфляция -3,5%

Уверовал. Верю
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