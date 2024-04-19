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19 апреля 2024, 11:17 Читати українською

Рост реального ВВП Украины в марте составил почти 5%

Рост реального валового внутреннего продукта Украины к аналогичному периоду прошлого года в марте 2023 составил 4,9% по сравнению с 5,0% в феврале и 5,2% в январе, говорится в Месячном экономическом мониторинге Института экономических исследований и политических консультаций. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины к аналогичному периоду прошлого года в марте 2023 составил 4,9% по сравнению с 5,0% в феврале и 5,2% в январе, говорится в Месячном экономическом мониторинге Института экономических исследований и политических консультаций.

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«Предприятия столкнулись с ограничениями на поставку электроэнергии в результате российских обстрелов энергетических объектов. Это сдерживало прирост ВВП. В апреле мы также ожидаем замедление роста ВВП вследствие проблем с доступом к электроэнергии из-за массивных разрушений генерации», — отметила ведущая научная сотрудница.

По оценкам института, в марте прирост реальной валовой добавленной стоимости (ВДС) в перерабатывающей промышленности замедлился почти до 11% по сравнению с 17% в январе, а реальная ВДС в сфере производства электроэнергии сократилась на 2%, и ожидается еще большее ее падение в апреле.

Реальная ВДС в транспорте продолжала расти более чем на 20%. Рост сохранялся и в строительстве, в частности благодаря возведению финансируемых из бюджета фортификационных сооружений, а прирост в торговле замедлился до 4,6%.

Среди основных макроэкономических тенденций за прошлый месяц эксперты ИЭД дополнительно выделили увеличение перевозок «Укрзализныци» и через Украинский морской коридор, способствующий развитию ряда секторов экономики, рекордное внешнее финансирование в сумме $9 млрд, снижение инфляции до 3,2% и учетной ставки до 14, 5%, а также ослабление гривны до 39 грн./$1 на фоне сдержанных интервенций НБУ.

Стоимость товарного экспорта резко сократилась в марте этого года по сравнению с мартом прошлого на фоне продолжающегося снижения цен на зерно и железную руду.

Как сообщалось, после роста ВВП Украины на 5,3% в 2023 году Нацбанк ожидает его замедление в этом году до 3,6%, тогда как правительство — до 4,6%. По мнению Минэкономики рост ВВП за январь-февраль этого года составил 3,6%, тогда как НБУ в январе прогнозировал его в первом квартале на уровне 7,1%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
bonv
bonv
19 апреля 2024, 11:38
#
До повномасштабного вторгнення рф у 2021 році державний борг України становив 48,9% від національного ВВП. Гірше ж точно не буде?
+
0
bonv
bonv
19 апреля 2024, 11:38
#
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. А зараз? $145,3 млрд І темпи росту вражаючі…
+
0
Oleg Gr
Oleg Gr
19 апреля 2024, 11:48
#
А шо по баксу в 14−15р? ілі єто другоє
+
0
bonv
bonv
19 апреля 2024, 11:50
#
Порошенко залишив Зеленському курс 27 грн за 1 долар.
+
0
youknow
youknow
19 апреля 2024, 11:55
#
Рахували в гривні чи доларі США)))? якщо в гривні то огого як постарались за рахунок росту цін та мінімальної з/п
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