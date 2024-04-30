Е-удостоверение для ветеранов в «Дие» запустят через два месяца

Министерство по делам ветеранов анонсировало запуск Е-удостоверения для ветеранов в «Дие» через два месяца. Об этом говорится в сообщении Минветеранов.

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«Запущена разработка Е-удостоверения в „Дие“, подтверждающая статус ветерана/ветеранки, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего защитника и защитницы. Система уже тестируется и будет реализована через два месяца», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минветеранов рассказали о запуске разработки Е-инструментов для получения статусов и Е-выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны, которые должны быть запущены через шесть месяцев.

«Внедряем Е-сервисы. Вводится Е-карта услуг и возможностей в разрезе территориальных общин. Пилот запущен в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В мае будут получены результаты пилотного проекта», — также отметили в Минветеранов.

Через два месяца е-система будет работать по всем регионам Украины.

Также запущена разработка Е-карты вакансий для ветеранов и ветеранок, которая заработает через четыре месяца.