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30 апреля 2024, 16:34 Читати українською

Е-удостоверение для ветеранов в «Дие» запустят через два месяца

Министерство по делам ветеранов анонсировало запуск Е-удостоверения для ветеранов в «Дие» через два месяца. Об этом говорится в сообщении Минветеранов.

Министерство по делам ветеранов анонсировало запуск Е-удостоверения для ветеранов в «Дие» через два месяца.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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«Запущена разработка Е-удостоверения в „Дие“, подтверждающая статус ветерана/ветеранки, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего защитника и защитницы. Система уже тестируется и будет реализована через два месяца», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минветеранов рассказали о запуске разработки Е-инструментов для получения статусов и Е-выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны, которые должны быть запущены через шесть месяцев.

«Внедряем Е-сервисы. Вводится Е-карта услуг и возможностей в разрезе территориальных общин. Пилот запущен в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В мае будут получены результаты пилотного проекта», — также отметили в Минветеранов.

Через два месяца е-система будет работать по всем регионам Украины.

Также запущена разработка Е-карты вакансий для ветеранов и ветеранок, которая заработает через четыре месяца.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Strain
Strain
30 апреля 2024, 16:39
#
К сожалению несмотря на то, что война идет за правое дело — о ветеранах забудут через 10 лет.
Будут вспоминать о них на выборах так как это огромный пласт электората который нужно склонить на свою сторону. Раздадут гречку и обещания. И снова забудут.
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0
TAN72
TAN72
30 апреля 2024, 17:17
#
Намного раньше.
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0
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
30 апреля 2024, 17:39
#
Ждем повестки онлайн в ДИИ они важнее, все как один на фронт по повестке
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0
Три літри
Три літри
30 апреля 2024, 17:48
#
А что у не паперове, після черги в сервісному центрі?

Сучасні тренди такі.
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