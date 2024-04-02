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2 апреля 2024, 18:52 Читати українською

Google уничтожит информацию, которую собирала через Chrome в режиме «инкогнито»

Google согласилась уничтожить миллиарды записей данных, чтобы урегулировать иск о том, что компания тайно отслеживала активность пользователей браузера Chrome, думавших, что просматривают веб-страницы приватно в режиме «инкогнито». Об этом сообщает Reuters.

Google согласилась уничтожить миллиарды записей данных, чтобы урегулировать иск о том, что компания тайно отслеживала активность пользователей браузера Chrome, думавших, что просматривают веб-страницы приватно в режиме «инкогнито».
Фото: pixabay.com

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Вместо осуществления выплат в размере $5 млрд компенсации за ущерб Google согласилась уничтожить миллиарды записей данных, обновить информацию о сборе данных и в течение следующих пяти лет сохранить настройки, которые блокируют посторонние файлы cookie в режиме «инкогнито».

Иск против Google

Групповой иск против IT-гиганта начался в 2020 году, включая миллионы пользователей Google, которые использовали частный просмотр с 1 июня 2016 года.

Пользователи утверждают, что аналитика Google, файлы cookie и приложения позволяют компании отслеживать людей, которые пользуются браузером Chrome в режим «инкогнито».

Они заявили, что это превратило Google в «неподконтрольное хранилище информации», позволяя компании узнавать их друзей, любимую еду, увлечения, привычки покупок и «наиболее интимные и потенциально позорные вещи», которые они ищут в интернете.

Согласно соглашению, Google обновит раскрытие информации о том, что она собирает в режиме «частного просмотра», этот процесс уже начат. Также пользователям приватного режима позволят блокировать посторонние cookie в течение пяти лет.

«В результате Google будет собирать меньше данных по сеансам частного просмотра пользователей, а также будет зарабатывать меньше денег на этих данных», — написали адвокаты истцов.

Представитель Google Хосе Кастанеда заявил, что компания рада урегулировать иск, который она считает безосновательным.

«Мы никогда не связываем данные с пользователями, когда они используют режим инкогнито. Мы с радостью удалим старые технические данные, которые никогда не были связаны с личностью и никогда не использовались для какой-либо формы персонализации», — отметил Кастанеда.

Источник: Минфин
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