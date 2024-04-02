FinAwards 2024: лучшие YouTube-каналы и Telegram-каналы о финансах

29 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2024. Сайты Минфин и Finance.ua определили лучшие украинские финучреждения и финансовые продукты.

В этом году появились две важные номинации — «Лучший YouTube-канал о финансах» и «Лучший Telegram-канал о финансах». Они очень важны, ведь имеют ответственную цель — повышать финансовую грамотность украинцев и распространять актуальную информацию в сфере финансов.

Во время FinAwards определили победителя в номинации «Лучший YouTube-канал о финансах» и «Лучший Telegram-канал о финансах».

Лучший YouTube-канал

Победителем в номинации «Лучший YouTube-канал о финансах» по голосованию стал YouTube-канал « Экономической правды». Второе место — УкрИнвестКлуб, а третье место занял канал Wallet Pro (Больше золота).

Лучший Telegram-канал

Победителем в номинации «Лучший Telegram-канал о финансах» по голосованию стал «Бизнич/Финансы/Инвестиции». На втором месте — «Ціна держави».

Третье место занял телеграм-канал «Финансист. Бизнес и тренды».

О FinAwards 2024

FinAwards 2024 — это ежегодный конкурс, который проводится уже 7-й год подряд. Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.

Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2024 продолжался три месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.

Партнерами учредителей премии — сайтов «Минфин» и Finance.ua в этом году стали Национальная ассоциация банков Украины, крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.