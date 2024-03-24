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24 марта 2024, 13:03 Читати українською

В Испании приостановят работу Telegram — Reuters

Верховный суд Испании распорядился приостановить работу службы обмена сообщениями Telegram после того, как медиакомпании пожаловались на то, что Telegram позволяет пользователям загружать их контент без разрешения. Об этом сообщает Reuters.

Верховный суд Испании распорядился приостановить работу службы обмена сообщениями Telegram после того, как медиакомпании пожаловались на то, что Telegram позволяет пользователям загружать их контент без разрешения.
Фото: pixabay.com

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Использование Telegram в Испании будет приостановлено с понедельника, 25 марта, после запроса медиакомпаний, включая Atresmedia, EGEDA, Mediaset и Telefonica.

Судья Сантьяго Педрас согласился заблокировать Telegram в Испании во время расследования претензий. Источник в суде сообщил, что ответственность за блокировку услуг Telegram будет возложена на операторов мобильной связи.

По данным антимонопольного ведомства CNMC, Telegram является четвертым по популярности сервисом обмена сообщениями в Испании. Им пользуются около 19% испанцев.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Kidav
Kidav
24 марта 2024, 13:20
#
Немає нічого неможливого, якщо ти цього хочеш!
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
24 марта 2024, 14:27
#
Демократія і свобода слова:)
+
0
Oleksandr Solovei
Oleksandr Solovei
24 марта 2024, 15:33
#
Можна запасатися попкорном. Блокувати телеграм, задачка з якою ще жодна країна не змогла впоратися повною мірою.
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