Верховный суд Испании распорядился приостановить работу службы обмена сообщениями Telegram после того, как медиакомпании пожаловались на то, что Telegram позволяет пользователям загружать их контент без разрешения. Об этом сообщает Reuters.
В Испании приостановят работу Telegram — Reuters
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Использование Telegram в Испании будет приостановлено с понедельника, 25 марта, после запроса медиакомпаний, включая Atresmedia, EGEDA, Mediaset и Telefonica.
Судья Сантьяго Педрас согласился заблокировать Telegram в Испании во время расследования претензий. Источник в суде сообщил, что ответственность за блокировку услуг Telegram будет возложена на операторов мобильной связи.
По данным антимонопольного ведомства CNMC, Telegram является четвертым по популярности сервисом обмена сообщениями в Испании. Им пользуются около 19% испанцев.
Источник: Минфин
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