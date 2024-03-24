В Испании приостановят работу Telegram — Reuters

Верховный суд Испании распорядился приостановить работу службы обмена сообщениями Telegram после того, как медиакомпании пожаловались на то, что Telegram позволяет пользователям загружать их контент без разрешения. Об этом сообщает Reuters.

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Использование Telegram в Испании будет приостановлено с понедельника, 25 марта, после запроса медиакомпаний, включая Atresmedia, EGEDA, Mediaset и Telefonica.

Судья Сантьяго Педрас согласился заблокировать Telegram в Испании во время расследования претензий. Источник в суде сообщил, что ответственность за блокировку услуг Telegram будет возложена на операторов мобильной связи.

По данным антимонопольного ведомства CNMC, Telegram является четвертым по популярности сервисом обмена сообщениями в Испании. Им пользуются около 19% испанцев.