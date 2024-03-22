В приложении «Дия» теперь можно найти образовательные документы — дипломы и школьные аттестаты. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В «Дие» появились дипломы и школьные аттестаты
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«Это значит, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не нужно волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой — в «Дие», — отметил он.
Теперь в приложении:
- Свидетельство о базовом среднем образовании;
- Аттестат/свидетельство о среднем образовании;
- Свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации;
- Диплом квалифицированного рабочего;
- Диплом профессионального младшего бакалавра;
- Диплом младшего специалиста;
- Диплом младшего бакалавра;
- Диплом бакалавра;
- Диплом специалиста;
- Диплом магистра;
- Диплом доктора философии;
- Диплом доктора искусства.
Чтобы увидеть документы в «Дие», необходимо обновить приложение. Они подтянутся автоматически, если есть в Единой государственной электронной базе по образованию.
«Работаем, чтобы позже были и приложения», — добавил Федоров.
Источник: Минфин
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