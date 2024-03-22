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22 марта 2024, 13:58 Читати українською

В «Дие» появились дипломы и школьные аттестаты

В приложении «Дия» теперь можно найти образовательные документы — дипломы и школьные аттестаты. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В приложении «Дия» теперь можно найти образовательные документы — дипломы и школьные аттестаты.
Фото: t.me/zedigital

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«Это значит, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не нужно волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой — в «Дие», — отметил он.

Теперь в приложении:

  • Свидетельство о базовом среднем образовании;
  • Аттестат/свидетельство о среднем образовании;
  • Свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации;
  • Диплом квалифицированного рабочего;
  • Диплом профессионального младшего бакалавра;
  • Диплом младшего специалиста;
  • Диплом младшего бакалавра;
  • Диплом бакалавра;
  • Диплом специалиста;
  • Диплом магистра;
  • Диплом доктора философии;
  • Диплом доктора искусства.

Чтобы увидеть документы в «Дие», необходимо обновить приложение. Они подтянутся автоматически, если есть в Единой государственной электронной базе по образованию.

«Работаем, чтобы позже были и приложения», — добавил Федоров.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+30
Bookseller
Bookseller
22 марта 2024, 14:05
#
Нету там моего диплома, атестата, прав, и даже вместо ИНН надпись «ваш документ проходить верифікацію». Зробити цифровий підпис не можу, пишуть, що реєстр хворий. Якщо так буде далі, видалю цю дію нафіг.
+
+9
Exba
Exba
22 марта 2024, 14:49
#
Хм… У меня подтянулись доки. Даже новая загранка, которую в феврале получил
+
0
Lolik1837
Lolik1837
22 марта 2024, 14:49
#
Че то фигня какая то . Диплом то появился — а паспорт и права пропали
+
0
AllexL
AllexL
22 марта 2024, 15:26
#
Мого — немає, можливо, в мене занадто старий диплом, майже 30 років тому отримав
+
0
Lolik1837
Lolik1837
22 марта 2024, 15:53
#
Военкоматам проще будет определять военно учетную специальность потенциального призывника
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
22 марта 2024, 16:25
#
2 атестата и 3 диплома подтянулись. Они скоро будут знать, в какое время я из дома выхожу и возвращаюсь…
+
0
Lolik1837
Lolik1837
22 марта 2024, 16:50
#
Ждем отмены наличных денег и тогда вообще вся страна «под колпаком»
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