В «Дие» появились дипломы и школьные аттестаты

В приложении «Дия» теперь можно найти образовательные документы — дипломы и школьные аттестаты. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Это значит, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не нужно волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой — в «Дие», — отметил он.

Теперь в приложении:

Свидетельство о базовом среднем образовании;

Аттестат/свидетельство о среднем образовании;

Свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации;

Диплом квалифицированного рабочего;

Диплом профессионального младшего бакалавра;

Диплом младшего специалиста;

Диплом младшего бакалавра;

Диплом бакалавра;

Диплом специалиста;

Диплом магистра;

Диплом доктора философии;

Диплом доктора искусства.

Чтобы увидеть документы в «Дие», необходимо обновить приложение. Они подтянутся автоматически, если есть в Единой государственной электронной базе по образованию.

«Работаем, чтобы позже были и приложения», — добавил Федоров.