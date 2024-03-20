Google запускает бесплатные программы обучения для малого и среднего бизнеса в Украине

Компания Google запускает три бесплатных онлайн-программ обучения для малого и среднего бизнеса в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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По словам Google, программы помогут украинским компаниям масштабироваться, повысить конкурентоспособность и защитить собственное дело от киберугроз.

Три программы

Программа «Вырастайте с Google: программа для малых бизнесов» рассчитана для предпринимателей, стремящихся увеличить прибыль через развитие и масштабирование компании. После обучения 100 бизнесов смогут поучаствовать в менторской программе от экспертов.

В рамках программы «Безопаснее из Google: основы кибербезопасности для бизнеса» топовые украинские эксперты поделятся практическими знаниями о кибергигиене, распознавании кибератак и создании системы киберзащиты бизнеса.

Программа «Найдите новых клиентов за рубежом» поможет узнать, как адаптировать продукт или услуги к иностранному потребителю и разработать стратегию выхода на новые рынки.

Учеба будет проходить онлайн, а присоединиться можно как к одной, так и к нескольким программам одновременно.

Старт первой программы уже 3 апреля. Узнать подробнее о программах и зарегистрироваться можно по этой ссылке.