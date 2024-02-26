Группа украинских хакеров UA25 атаковала российские серверы. Большую хакерскую атаку заметили на сайтах россии 25 февраля, написали СтартКом ВСУ.
Группа украинских хакеров UA25 атаковала российские сайты
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Что известно
Сообщается, что «UA25» получили доступ к материалам логистики россии, засекреченным материалам адвокатов и некоторым маркетплейсам. Они выгрузили более 5 ТВ личной и корпоративной конфиденциальной информации. А еще им удалось проникнуть во внутренние серверы страны-агрессорки.
Напомним
В начале февраля Киберспециалисты Главного управления разведки Украины с участием IT ARMY вывели из строя российскую программу управления дронами. Этот софт россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды боевых действий.
Источник: Минфин
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