Главное за неделю: гривна обновила исторический минимум, изменение валютных правил, миллионеров стало больше

В четверг, 22 февраля 2024 года, официальный курс НБУ гривны в паре с долларом обновил свой исторический минимум до 38,6237. На других рынках гривна также существенно упала, только к концу недели валюта немного подешевела.

Нацбанк сменил валютные правила для бизнеса

Национальный банк с 21 февраля меняет отдельные правила работы с валютой для бизнеса, которые призваны предотвратить непроизводительный отток капитала.

Второй год войны: Число официальных миллионеров в Украине выросло на 16%

Доходы в размере более 1 миллиона гривен в прошлом году задекларировали 12 374 человека, за год количество официальных миллионеров выросло на 16%.

Кабмин может ввести новые налоги для финансирования армии

Кабинет министров и представители профильных комитетов Верховной Рады обсуждают план увеличения доходов бюджета на 0,5% ВВП.

МВФ и Украина на уровне экспертов договорились о третьем пересмотре программы финансирования

Представители МВФ и правительство Украины достигли соглашения на уровне персонала (SLA) по обновленному набору экономической и финансовой политики для третьего пересмотра 4-летнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) в размере около $15,6 млрд.

ЕС принял 13-й пакет санкций против россии

ЕС одобрил очередной, 13-й, пакет санкций против россии. Он направлен на дальнейшее ограничение доступа к военным технологиям и расширяет список компаний, которые помогают в войне — их количество превысило 2 тысячи.

НБУ хочет предоставить госорганам доступ к номерам банковских карт клиентов

Минфин привлек более 16 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 20 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,62 млрд грн в эквиваленте, что на 11,17 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,45 млрд грн.