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23 февраля 2024, 8:19 Читати українською

МВФ и Украина на уровне экспертов договорились о третьем пересмотре программы финансирования

Представители МВФ и правительство Украины достигли соглашения на уровне персонала (SLA) по обновленному набору экономической и финансовой политики для третьего пересмотра 4-летнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) в размере около $15,6 млрд. Об этом говорится в сообщении МВФ.

Представители МВФ и правительство Украины достигли соглашения на уровне персонала (SLA) по обновленному набору экономической и финансовой политики для третьего пересмотра 4-летнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) в размере около $15,6 млрд.
Фото: slovoidilo.ua

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Достигнутые договоренности должны быть утверждены Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели. Это позволит Украине получить около $880 млн (663,9 млн специальных прав заимствований) в качестве следующего транша.

В течение 17−22 февраля 2024 года эксперты МВФ вместе с представителями Министерства финансов Украины, Национального банка Украины и других органов власти провели ряд переговоров по выполнению Украиной условий программы EFF. Встречи прошли в г. Варшава (Польша) и в онлайн формате.

Стороны согласились, что потребности финансирования госбюджета в 2024 году остаются значительными. Необходимость во внешней поддержке достигает $37,3 млрд.

В то же время эксперты МВФ отметили, что Украина приняла надлежащие меры для поддержки бюджетной ликвидности в начале года в условиях неопределенности в отношении международной поддержки.

Напомним

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около $15,6 млрд (11,6 млрд специальных прав заимствований).

Программа является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая составляет около $122 млрд на 2023−2027 годы.

В государственный бюджет Украины уже поступило три транша в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $4,5 млрд. В 2024 году программа EFF предусматривает $5,4 млрд бюджетной помощи Украине.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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