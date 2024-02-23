ЕС принял 13-й пакет санкций против россии

ЕС одобрил очередной, 13-й, пакет санкций против россии. Он направлен на дальнейшее ограничение доступа к военным технологиям и расширяет список компаний, которые помогают в войне — их количество превысило 2 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба Совета Е С .

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно решению, под новые санкции попали 106 физических и 88 юридических лиц, имеющих отношение к военному и оборонному секторам. Эти компании и люди принимают участие в поставках вооружения из КНДР в рф, депортации и укрывательства украинских детей.

Совет ЕС добавил 27 новых субъектов в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс россии. Они подпадают под более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения и тех, которые помогают технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

«Некоторые из этих компаний и организаций базируются в третьих странах — Индии, Шри-Ланке, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде и Турции. Они помогали россии обходить санкции, производить и разрабатывать электронные компоненты для оружия», — говорится в прессрелизе.

Активы указанных лиц подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Физические лица также подпадают под запрет на въезд, запрещающий им въезд или транзит через территорию ЕС.

Читайте также: Послы ЕС одобрили 13-й пакет санкций против россии