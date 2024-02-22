НБУ повысил курс доллара на 14 копеек: официальный курс

Национальный банк Украины установил на 22 февраля 2024 официальный курс гривны на уровне 38,6237 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 14 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 21 февраля установил официальный курс евро на уровне 41,72 грн, что на 18 копеек больше, чем в предыдущий день.

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