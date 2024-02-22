Национальный банк Украины установил на 22 февраля 2024 официальный курс гривны на уровне 38,6237 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 14 копеек.
НБУ повысил курс доллара на 14 копеек: официальный курс
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Валютный рынок
НБУ на 21 февраля установил официальный курс евро на уровне 41,72 грн, что на 18 копеек больше, чем в предыдущий день.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 2
А то в заголовке повысил, а в статье понизил.