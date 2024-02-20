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20 февраля 2024, 18:35 Читати українською

Международные спецслужбы обезвредили хакерскую группировку LockBit. Один из членов арестован в Украине

Международные правоохранительные органы арестовали двух членов известной хакерской группировки LockBit. Также закрыты сайты, которые организация использовала для выплаты выкупа. Об этом сообщает пресс-служба Европола.

Международные правоохранительные органы арестовали двух членов известной хакерской группировки LockBit.
Фото: freepik.com

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LockBit признан самой распространенной и вредной программой-вымогателем в мире, которая наносит ущерб на миллиарды евро.

Эта международная операция является результатом сложного расследования, проведенного Национальным агентством по преступности Великобритании в рамках международной рабочей группы, известной как Операция Кронос, координированной на европейском уровне Европолом и Евроюстом.

Правоохранители изъяли 34 сервера в Нидерландах, Германии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Австралии, США и Великобритании.

Кроме того, по запросу французских судебных органов в Польше и Украине арестованы два участника хакерской группировки LockBit. Судебные органы Франции и США также выдали три международных ордера на арест и пять обвинительных актов.

В ходе расследования дела было заморожено более 200 криптовалютных счетов, связанных с преступной организацией.

Сейчас большое количество данных, собранных в ходе расследования, находится в распоряжении правоохранительных органов. Эти данные будут использоваться для поддержки текущей международной операционной деятельности, направленной на выявление лидеров этой группы, а также разработчиков, аффилированных лиц, инфраструктуры и преступных активов, связанных с этой преступной деятельностью.

Самая вредная программа-вымогатель в мире

LockBit впервые появился в конце 2019 года, сначала назвав себя программой-вымогателем «ABCD». С этого времени он стремительно развивался и в 2022 году стал наиболее распространенным вариантом программы-вымогателя во всем мире.

Хакерская группа также предлагала свои услуги, то есть основная команда создает вредоносное программное обеспечение и запускает свой веб-сайт, одновременно предоставляя лицензии на свой код аффилированным лицам, совершающим атаки.

Атаки LockBit наблюдаются по всему миру: сотни аффилированных лиц привлекаются для проведения операций с программами-вымогателями с помощью инструментов и инфраструктуры LockBit.

Платежи выкупа распределялись между основной командой LockBit и филиалами, получавшими в среднем три четверти собранных платежей выкупа.

Жертвы

По данным ФБР, хакерская группа заявила о 1600 жертвах в США и 2000 за рубежом. Большинство из них — представители частного сектора. ФБР заявило, что отслеживает 144 миллиона выкупов, уплаченных в связи с атаками LockBit, сообщает Bloomberg.

Инструмент дешифрования

Правоохранительные органы создали инструмент дешифрования, с помощью которого жертвы LockBit могут разблокировать свои системы, не выплачивая выкуп.

В Европоле отметили, что данный инструмент доступен на 37 языках и уже помог более 6 миллионов пострадавших во всем мире.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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