Приложение для бега Adidas Running в конце марта прекратит работу в россии, скачать его уже нельзя в российских App Store и Google Play, пишет Forbes.ru.
Приложение Adidas Running прекратит работу в россии
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Что известно
При заходе в приложение пользователи из россии видят уведомление: «Мы вынуждены прекратить поддержку приложения Adidas Running в россии. В связи с этим вы больше не сможете пользоваться приложениями. Ваша учетная запись вместе с историей активности и информацией о занятиях спортом будет удалена 31 марта 2024 года». При этом пользователи могут экспортировать свои данные из приложения.
Напомним
После начала военного вторжения рф в Украину в марте 2022 года adidas объявил о приостановке работы в россии и временном закрытии магазинов. В октябре того же года компания приняла решение свернуть бизнес в стране.
Источник: Минфин
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