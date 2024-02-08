Главное за четверг: Ограничение на карточные переводы и пополнение наличных через терминалы и отставка Залужного

Нацбанк разрабатывает проект решения об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов обналичивания через терминалы самообслуживания. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Новый закон о мобилизации уже проходит через парламент: где взять деньги на призыв

Вчера, 7 февраля, Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Можно не сомневаться, что документ оперативно пройдет парламентские слушания и будет подписан Президентом. Поэтому самое время подсчитать «цену вопроса».

Минцифры: Военного билета и повесток в приложении «Дия» не будет

Военного билета и электронного кабинета призывника в мобильном приложении «Дия» не будет. Об этом Forbes сообщили в пресс-службе Минцифры. Накануне министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал введение электронного военного билета, но без подробностей.

Мобилизация: Сколько обойдется Украине и как повлияет на экономику страны. Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит: Как повлияет новая волна мобилизации на экономику Украины? Где взять деньги для дополнительной мобилизации. Воздействие мобилизации на ВВП Украины и экономику нашей страны в будущем. Прогноз курса доллара и евро на период с 8 по 14 февраля.

Как увеличить пенсию: 4 реально работающих варианта

В Украине планируется ввести новую формулу для расчета пенсий. Властные власти говорят, что новация позволит повысить размер выплат для более половины пенсионеров в среднем на 15−20%. Впрочем, уже сейчас есть возможность увеличить сумму. В каких случаях это целесообразно делать и что для этого нужно, выяснял «Минфин».

Залужного отправили в отставку. Новым главнокомандующим ВСУ стал Сырский

Президент Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского.