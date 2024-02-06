В «Дие» скоро запустят услугу онлайн-брака с помощью видеосвязи

Уже в ближайшее время в мобильном приложении «Дия» появится услуга онлайн-брака с помощью видео. Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире национального телемарафона во вторник, 6 февраля.

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«Это позволит нашим военным жениться на дистанции. Это тоже важный шаг», — заявил он, отвечая на вопросы журналистки, что нового будет в «Дие».

Фёдоров подчеркнул, что это будет уникальная функция для всего мира. При этом услуга будет безопасной и будет иметь несколько этапов верификации.

Также он сообщил, что в феврале планируется открыть код «Дии». Это позволит разработчикам со всего мира посмотреть, как работает «Дия».

Повесток и голосование на выборах не будет

«Ни повесток, ни выборов в приложении не планируется», — заявил Федоров.