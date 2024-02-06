Уже в ближайшее время в мобильном приложении «Дия» появится услуга онлайн-брака с помощью видео. Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире национального телемарафона во вторник, 6 февраля.
В «Дие» скоро запустят услугу онлайн-брака с помощью видеосвязи
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«Это позволит нашим военным жениться на дистанции. Это тоже важный шаг», — заявил он, отвечая на вопросы журналистки, что нового будет в «Дие».
Фёдоров подчеркнул, что это будет уникальная функция для всего мира. При этом услуга будет безопасной и будет иметь несколько этапов верификации.
Также он сообщил, что в феврале планируется открыть код «Дии». Это позволит разработчикам со всего мира посмотреть, как работает «Дия».
Повесток и голосование на выборах не будет
«Ни повесток, ни выборов в приложении не планируется», — заявил Федоров.
Источник: Минфин
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