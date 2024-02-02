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2 февраля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: ЕС утвердил помощь Украине, госдолг увеличился вдвое, НБУ дал хмурые прогнозы

ЕС согласовал финансирование на 50 миллиардов евро для Украины

Лидеры ЕС в четверг достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС. «Это обеспечивает стабильное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что стоит на кону», — подчеркнул Мишель.

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Источник: Минфин
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