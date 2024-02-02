Главное за неделю: ЕС утвердил помощь Украине, госдолг увеличился вдвое, НБУ дал хмурые прогнозы

Лидеры ЕС в четверг достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС. «Это обеспечивает стабильное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что стоит на кону», — подчеркнул Мишель.

Госдолг Украины увеличился вдвое с начала войны

Государственный долг Украины значительно вырос с начала войны, преимущественно из-за получения льготных кредитов от Запада.

НБУ прогнозирует замедление роста экономики Украины

Национальный банк в 2024 году прогнозирует более медленный рост украинской экономики, чем в прошлом году, и ожидает роста реального ВВП на уровне 3,6%.

Инфляция в Украине: Ожидается временный рост до 8,6% с последующим возвратом к цели НБУ

Национальный банк ожидает, что к концу 2024 года инфляция умеренно ускорится до 8,6%, но уже в следующем году войдет в целевой диапазон, снизившись до 5,8%, а в 2026 году — до 5%. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за январь 2024 года.

Банковские счета военнообязанных-уклонистов будут арестовывать по решению суда. Что известно

Банковские счета военнообязанных, уклоняющиеся от визитов в ТЦК и СП, будут арестованы по решению суда. Но не сразу — законопроект предусматривает несколько этапов до момента блокирования счетов.

Украинцы через «Дію» уже могут приобрести в ипотеку дуплексы и таунхаусы

В мобильном приложении «Дія» можно приобрести в ипотеку частные дома, дуплексы и таунхаусы.

Рада освободила ювелиров от 10% сбора в Пенсионный фонд

Верховная Рада отменила 10%-ный сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по операциям продажи ювелирных изделий, который был введен летом 1997 года и принес бюджету за 11 месяцев прошлого года 591,6 млн грн.