Рада освободила ювелиров от 10% сбора в Пенсионный фонд

Верховная Рада отменила 10%-ный сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по операциям продажи ювелирных изделий, который был введен летом 1997 года и принес бюджету за 11 месяцев прошлого года 591,6 млн грн. Соответствующую норму депутаты «продлили» в конце 2023 года через закон о дополнительном налоге на прибыль банков (№ 9656-д), сообщает « Интерфакс-Украина » .

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Согласно данным на сайте Верховной Рады, поправку внес народный депутат Андрей Мотовиловец, ее поддержал профильный парламентский комитет во время второго чтения законопроекта об особенностях налогообложения банков.

Хотя закон был призван повысить налог на прибыль банков до 50% 2023 года и до 25% — в последующие годы, в него заложили норму, которая имела следствием освобождение ювелиров от 10%-ного сбора в Пенсионный фонд.

При этом карта законопроекта на сайте Верховной Рады содержит лишь вариант проекта, подготовленный к первому чтению.То есть, без правок Мотовиловца.

Текст опубликованного закона также не содержит очевидных норм по освобождению ювелиров от 10%-ного сбора в Пенсионный фонд.

В то же время, подтверждение этого факта агентство нашло на сайте Союза ювелиров.

«Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с ювелирных изделий полностью отменен. Он больше не будет уплачиваться ни при подаче ювелирных изделий на клеймение государственным пробирным клеймом, ни при продаже ювелирных изделий», — отметил Союз ювелиров, комментируя подписание президентом 9656-д.

Организация подчеркнула, что сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по ювелирным изделиям действовал в разных формах последние 25 лет, и его отмена, безусловно, является выдающимся событием.

«Поздравляем всех участников ювелирного рынка с отменой дополнительного чрезмерного налогообложения ювелирной отрасли! Это настоящий подарок в День Святого Николая», — указал тогда Союз.

При этом Агентство обращает внимание, что предложенные Мотовиловцем поправки оказались идентичными нормам законопроекта № 4091 авторства главы профильного комитета Даниила Гетманцева и депутата Александра Совы, который подали в середине сентября 2020 года, однако отозвали через две недели.

В пояснительной записке тогда говорилось, что рентабельность ювелирного производства составляет 15−25% в зависимости от объемов производства, а пенсионный сбор составил от 8 до 10% в издержках производства, занимая второе место после затрат на сырье (около 80%). По мнению авторов, в таких условиях предприятия вынуждены сокращать работников, а малые предприятия — закрываться, подтверждением чему сокращение количества производителей ювелирных изделий в Украине только за 2015−2016 годы на 38,5%.

Гетманцев и Сова также указывали, что 10%-ный сбор взимался от стоимости основного драгоценного металла в сплаве по ценам НБУ во время клеймения — до момента размещения ювелирной продукции на рынке и до получения дохода, вымывающего оборотные средства.

Согласно данным Минфина, которые приводились в записке, в весовом выражении объемы клеймения ювелирных изделий из золота по сравнению с 2014 годом сократились почти втрое, а сумма фактически уплаченного сбора оставалась стабильной — около 280 млн грн (около 80−85% плановых бюджетных поступлений -2019).

В то же время Гетманцев и Сова считали, что запрет на работу на «упрощенке» в этом секторе с 1 января 2022 позволит увеличить поступление налога на доходы физлиц и единого взноса на общеобязательное социальное страхование.

Согласно данным Open budget, сбор при подаче ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов на клеймение государственным пробирным клеймом в казенные предприятия пробирного контроля за 11 месяцев 2023 года составил 591,6 млн грн, что почти втрое выше годового плана. Годом ранее он принес 206 млн грн. при годовом плане 244,6 млн грн.

Как напоминает агентство, первоначально закон о дополнительном сборе на обязательное государственное пенсионное страхование предусматривал сбор по пяти видам операций: купли-продажи безналичной валюты, ювелирных изделий, легковых автомобилей, недвижимого имущества и услуг мобильной связи.

После указанных изменений сбор сохранился для трех последних случаев и взимается в размерах: по продаже автомобилей — от 3% до 5% в зависимости от цены (за 11 мес. -2023 г. принес 3 млрд 854,8 млн грн), недвижимости — 1% (1 млрд 16,1 млн грн) и услуг мобильной связи — 7,5% (3 млрд 508,1 млн грн).