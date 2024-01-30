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30 января 2024, 14:19 Читати українською

Украинцы через «Дію» уже могут приобрести в ипотеку дуплексы и таунхаусы

С сегодняшнего дня в мобильном приложении «Дія» можно приобрести в ипотеку частные дома, дуплексы и таунхаусы. Об этом в фейсбуке написала министр экономики Юлия Свириденко.

С сегодняшнего дня в мобильном приложении «Дія» можно приобрести в ипотеку частные дома, дуплексы и таунхаусы.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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Какие условия

  • Жилая площадь для одного человека должна составлять не более 62,5 кв. метр;
  • Для каждого дополнительного члена семьи — еще 21 кв. метр.

Требования по дате ввода в эксплуатацию домов такие же, как и для квартир: представителям отдельных профессий (военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые) под 3% и ветеранам под 7% — доступны частные дома до 10 лет в Киеве и областных центрах, без ограничений в других населённых пунктах.

ВПЛ и другим украинцам под 7% - доступны частные дома до 3 лет, независимо от населенного пункта.

Читайте: Расширение условий программы «єОселя»: что нужно знать украинцам

Важным условием для частных домов также земля, на которой они расположены. Для покупки по «єОселя» она должна принадлежать жилой и общественной застройке. Дачные и садовые дома недоступны для оформления ипотеки.

То есть в сумме семья из трех человек может получить кредит на здание площадью до 104,5 кв. метров. Она может быть и больше, если семья во время первого взноса покроет также разницу между предельной и реальной квадратурой.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 9

+
+15
bonv
bonv
30 января 2024, 14:30
#
104,5 кв м мало для таунхаус/дуплекс. Від 120 кв м, а ще краще від 135 кв м. І з гаражем + піднавісом.
+
0
Benderitto
Benderitto
30 января 2024, 15:33
#
Ще з сауной та басейном під 3% річних)))
+
0
bonv
bonv
30 января 2024, 15:35
#
Бокові таунхауси треба брати — там землі побільше:)) Все можна:)))
+
+15
bonv
bonv
30 января 2024, 14:31
#
У меня есть отличный вариант…
Інвестиції в нерухомість. Гумор та гроші:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/125944/
+
0
KingSalmon
KingSalmon
30 января 2024, 14:42
#
Круто. Чим більше сервісів в ДіЯ, чим краще
+
0
Benderitto
Benderitto
30 января 2024, 15:44
#
Згоден)
Повісток в Дії на жаль ще не має
+
0
BobKickass
BobKickass
30 января 2024, 16:10
#
Повісток в Дії на жаль ще не має

Ще? Їх там не буде ніколи. Та і для чого? Просто створять сайт, де вас зобов’яжуть зареєструватися скажімо у місячний строк. Прямо як у москалів. Не даремно ж кажуть що ми воюємо із дзеркалом.
+
+30
korvin29
korvin29
30 января 2024, 15:24
#
Добавили б в Дию покупку жилья в кредит в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, Прибалтике. Я думаю, что желающих было бы оч много.)))
+
+15
Strain
Strain
30 января 2024, 15:31
#
Уж лучше «5000$ и можешь спокойно уехать со страны». Вот тут точно будет море желающих.
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