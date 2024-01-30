Украинцы через «Дію» уже могут приобрести в ипотеку дуплексы и таунхаусы

С сегодняшнего дня в мобильном приложении «Дія» можно приобрести в ипотеку частные дома, дуплексы и таунхаусы. Об этом в фейсбуке написала министр экономики Юлия Свириденко.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости Какие условия

Жилая площадь для одного человека должна составлять не более 62,5 кв. метр;

Для каждого дополнительного члена семьи — еще 21 кв. метр.

Требования по дате ввода в эксплуатацию домов такие же, как и для квартир: представителям отдельных профессий (военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые) под 3% и ветеранам под 7% — доступны частные дома до 10 лет в Киеве и областных центрах, без ограничений в других населённых пунктах.

ВПЛ и другим украинцам под 7% - доступны частные дома до 3 лет, независимо от населенного пункта. Читайте: Расширение условий программы «єОселя»: что нужно знать украинцам Важным условием для частных домов также земля, на которой они расположены. Для покупки по «єОселя» она должна принадлежать жилой и общественной застройке. Дачные и садовые дома недоступны для оформления ипотеки.