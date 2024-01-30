С сегодняшнего дня в мобильном приложении «Дія» можно приобрести в ипотеку частные дома, дуплексы и таунхаусы. Об этом в фейсбуке написала министр экономики Юлия Свириденко.
Украинцы через «Дію» уже могут приобрести в ипотеку дуплексы и таунхаусы
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Какие условия
- Жилая площадь для одного человека должна составлять не более 62,5 кв. метр;
- Для каждого дополнительного члена семьи — еще 21 кв. метр.
Требования по дате ввода в эксплуатацию домов такие же, как и для квартир: представителям отдельных профессий (военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые) под 3% и ветеранам под 7% — доступны частные дома до 10 лет в Киеве и областных центрах, без ограничений в других населённых пунктах.
ВПЛ и другим украинцам под 7% - доступны частные дома до 3 лет, независимо от населенного пункта.
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Важным условием для частных домов также земля, на которой они расположены. Для покупки по «єОселя» она должна принадлежать жилой и общественной застройке. Дачные и садовые дома недоступны для оформления ипотеки.
То есть в сумме семья из трех человек может получить кредит на здание площадью до 104,5 кв. метров. Она может быть и больше, если семья во время первого взноса покроет также разницу между предельной и реальной квадратурой.
Комментарии - 9
Інвестиції в нерухомість. Гумор та гроші:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/125944/
Повісток в Дії на жаль ще не має
Ще? Їх там не буде ніколи. Та і для чого? Просто створять сайт, де вас зобов’яжуть зареєструватися скажімо у місячний строк. Прямо як у москалів. Не даремно ж кажуть що ми воюємо із дзеркалом.