Инфляция в Украине: Ожидается временный рост до 8,6% с последующим возвратом к цели НБУ

Национальный банк ожидает, что к концу 2024 года инфляция умеренно ускорится до 8,6%, но уже в следующем году войдет в целевой диапазон, снизившись до 5,8%, а в 2026 году — до 5%. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за январь 2024 года.

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Регулятор отметил, что потребительская инфляция в конце 2023 замедлилась до 5,1% в годовом измерении. Это произошло благодаря значительному предложению продовольствия, ослаблению давления на расходы бизнеса и сохранению курсовой устойчивости.

«В первые месяцы 2024 года она будет оставаться близкой к текущим уровням, однако умеренно вырастет во втором полугодии и в конце года составит 8,6%. Это будет обусловлено, прежде всего, исчерпанием эффектов сверхблагоприятных погодных условий на предложение продовольствия и ростом затрат бизнеса, в частности на оплату труда», — говорится в отчете.

В НБУ прогнозируют, что после снижения рисков безопасности в 2025 году инфляция замедлится до 5,8% и вернется к цели 5% в 2026 году. Этому будут способствовать как уменьшение внешнего инфляционного давления, в частности из-за удешевления энергоносителей, так и последовательная монетарная политика Нацбанка.