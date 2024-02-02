Инфляция в Украине: Ожидается временный рост до 8,6% с последующим возвратом к цели НБУ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 февраля 2024, 13:56 Читати українською

Инфляция в Украине: Ожидается временный рост до 8,6% с последующим возвратом к цели НБУ

Национальный банк ожидает, что к концу 2024 года инфляция умеренно ускорится до 8,6%, но уже в следующем году войдет в целевой диапазон, снизившись до 5,8%, а в 2026 году — до 5%. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за январь 2024 года.

Национальный банк ожидает, что к концу 2014 года инфляция умеренно ускорится до 8,6%, но уже в следующем году войдет в целевой диапазон, снизившись до 5,8%, а в 2026 году — до 5%.
Фото: varta1.com.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Регулятор отметил, что потребительская инфляция в конце 2023 замедлилась до 5,1% в годовом измерении. Это произошло благодаря значительному предложению продовольствия, ослаблению давления на расходы бизнеса и сохранению курсовой устойчивости.

«В первые месяцы 2024 года она будет оставаться близкой к текущим уровням, однако умеренно вырастет во втором полугодии и в конце года составит 8,6%. Это будет обусловлено, прежде всего, исчерпанием эффектов сверхблагоприятных погодных условий на предложение продовольствия и ростом затрат бизнеса, в частности на оплату труда», — говорится в отчете.

В НБУ прогнозируют, что после снижения рисков безопасности в 2025 году инфляция замедлится до 5,8% и вернется к цели 5% в 2026 году. Этому будут способствовать как уменьшение внешнего инфляционного давления, в частности из-за удешевления энергоносителей, так и последовательная монетарная политика Нацбанка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+9
bonv
bonv
2 февраля 2024, 14:20
#
У 2024 році вартість пального в Україні зросте на 13,2%. Зростання в першу чергу буде зумовлене очікуваним підвищенням цін на нафту навесні цього року. Про це свідчать дані інфляційного звіту Національного банку України за січень 2024 року. «Зниження світових цін на нафту в 2023 році сприяло сповільненню зростання цін на пальне. Однак їх очікуване підвищення навесні 2024 року та помірне зниження надалі зумовлять дещо швидше подорожчання пального цього року», — вважають у НБУ. Також зазначається, що це матиме непрямий проінфляційний вплив і на вартість транспортних послуг та окремих товарів. Надалі вартість пального стабілізується завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают BrutForce, xapyga и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами