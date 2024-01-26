Главное за неделю: НБУ сохранил учетную ставку 15%, два госбанка хотят продать иностранным инвесторам

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 января 2024, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: НБУ сохранил учетную ставку 15%, два госбанка хотят продать иностранным инвесторам

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике. По его словам, учитывая ожидаемое ускорение инфляции в 2024 году и смещенный вверх баланс рисков, НБУ считает целесообразным сохранить учетную ставку неизменной.

Минус $6 трлн за 3 года: почему падает Фондовый рынок Китая и сможет ли Компартия его спасти

КНР готовится потратить сотни миллиардов долларов на поддержку фондового рынка. Но аналитики убеждены, что остановить его падение не удастся — проблемы Китая гораздо глубже и только деньгами здесь не помочь. Что происходит в стране и стоит ли покупать акции местных компаний со скидкой, разбирался «Минфин».

Укргазбанк и Сенс Банк готовы купить иностранные инвесторы

Покупать или нет: при каком курсе доллара вложения в гривневые ОВГЗ останутся выгодными

В моменты ситуативного роста курса доллара люди начинают активно обсуждать выгоду вложений в гривневые ОВГЗ. Не стала исключением и январская девальвация нацвалюты. И пока гривня снова укрепляется с середины января, обсуждение этой темы продолжается. Разберемся, чего на самом деле ожидать от инвестиций в гривневые облигации в этом году и к какому предельному курсу доллара они остаются выгодными.

Индекс S&P 500 обновил исторический максимум

«Минфин» распродал почти весь криптопортфель: какую стратегию выбрали на 2024 год

BTC пошел ниже $39 тыс. и это еще не предел. С начала года первая криптовалюта подешевела на 10%. До костра дров прикидывают плохими новостями и спотовые BTC-ETF: чистый отток составил $76 млн, а из BTC вывели рекордные $640 млн. Однако, «Минфин» планирует сформировать новый криптопортфель и, конечно, заработать. Рассказываем, какую стратегию для этого избрали.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами