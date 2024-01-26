Главное за неделю: НБУ сохранил учетную ставку 15%, два госбанка хотят продать иностранным инвесторам

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике. По его словам, учитывая ожидаемое ускорение инфляции в 2024 году и смещенный вверх баланс рисков, НБУ считает целесообразным сохранить учетную ставку неизменной.

Минус $6 трлн за 3 года: почему падает Фондовый рынок Китая и сможет ли Компартия его спасти

КНР готовится потратить сотни миллиардов долларов на поддержку фондового рынка. Но аналитики убеждены, что остановить его падение не удастся — проблемы Китая гораздо глубже и только деньгами здесь не помочь. Что происходит в стране и стоит ли покупать акции местных компаний со скидкой, разбирался «Минфин».

Укргазбанк и Сенс Банк готовы купить иностранные инвесторы

Покупать или нет: при каком курсе доллара вложения в гривневые ОВГЗ останутся выгодными

В моменты ситуативного роста курса доллара люди начинают активно обсуждать выгоду вложений в гривневые ОВГЗ. Не стала исключением и январская девальвация нацвалюты. И пока гривня снова укрепляется с середины января, обсуждение этой темы продолжается. Разберемся, чего на самом деле ожидать от инвестиций в гривневые облигации в этом году и к какому предельному курсу доллара они остаются выгодными.

Индекс S&P 500 обновил исторический максимум

«Минфин» распродал почти весь криптопортфель: какую стратегию выбрали на 2024 год