Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%
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«Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%. Это решение согласовывается с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведение в целевой диапазон 5% ± 1 в. п. на горизонте монетарной политики», — отметил Пышный.
По словам Пышного, учитывая ожидаемое ускорение инфляции в 2024 году и смещенный вверх баланс рисков, НБУ считает целесообразным сохранить учетную ставку неизменной.
Учетная ставка: какого решения ожидают банкиры от НБУ
Это позволит удержать привлекательность гривневых инструментов, что будет ограничивать спрос на валютном рынке и будет способствовать выполнению задач НБУ по обеспечению курсовой устойчивости.
Кроме того, НБУ будет сохранять активное присутствие на валютном рынке и сглаживать чрезмерные курсовые колебания в рамках режима управляемой гибкости курса.
Напомним
14 декабря Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15% годовых.
26 октября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых.
14 сентября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых.
27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.
В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.
53% принявших участие в нашем опросе читателей «Минфина» считают, что регулятор сохранит ставку на нынешнем уровне.
По прогнозам экспертов «Минфина», ставка будет снижена до 14% годовых, доходность депозитных сертификатов НБУ овернайт — до 14% годовых, 3-месячных — до 18% годовых.
Что означает изменение ставки
Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.
Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).
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