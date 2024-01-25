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25 января 2024, 14:02 Читати українською

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых.

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«Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%. Это решение согласовывается с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведение в целевой диапазон 5% ± 1 в. п. на горизонте монетарной политики», — отметил Пышный.

По словам Пышного, учитывая ожидаемое ускорение инфляции в 2024 году и смещенный вверх баланс рисков, НБУ считает целесообразным сохранить учетную ставку неизменной.

Учетная ставка: какого решения ожидают банкиры от НБУ

Это позволит удержать привлекательность гривневых инструментов, что будет ограничивать спрос на валютном рынке и будет способствовать выполнению задач НБУ по обеспечению курсовой устойчивости.

Кроме того, НБУ будет сохранять активное присутствие на валютном рынке и сглаживать чрезмерные курсовые колебания в рамках режима управляемой гибкости курса.

Напомним

14 декабря Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15% годовых.

26 октября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых.

14 сентября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых.

27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

53% принявших участие в нашем опросе читателей «Минфина» считают, что регулятор сохранит ставку на нынешнем уровне.

По прогнозам экспертов «Минфина», ставка будет снижена до 14% годовых, доходность депозитных сертификатов НБУ овернайт — до 14% годовых, 3-месячных — до 18% годовых.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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