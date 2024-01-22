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22 января 2024, 8:36 Читати українською

Индекс S&P 500 обновил исторический максимум

Индекс S&P 500 вырос до нового исторического максимума. На торгах 19 января он поднялся до отметки 4826,17. Об этом сообщилBloomberg.

Индекс S&P 500 вырос до нового исторического максимума.
Фото:depositphotos

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Что известно

Предыдущий внутридневной максимум по индексу S&P 500 был зафиксирован на торгах 4 января 2022 года на отметке 4818,62 пункта. После падения на 19% в 2022 году индекс S&P 500 в 2023 году показал прирост на 24%.

Росту рынка способствовали последние экономические данные в США, которые усилили ожидания того, что ФРС начнет снижать ставки в этом году, сообщил Bloomberg. С марта 2022 года ФРС повысила ставку на 525 базисных пунктов, до текущего диапазона 5,25−5,5%. ФРС оставила процентные ставки без изменений на предыдущем заседании. Ожидается, что на следующем заседании 30−31 января регулятор сохранит ставки в диапазоне 5,25−5,5% четвертый раз подряд.

Читайте: В ЕС и США все реже покупают новые машины: есть ли смысл инвестировать в автопроизводителей

По словам Майкла Хартнетта из Bank of America, акции, которые показали сильный прирост в 2023 году, снова стали фаворитами для трейдеров. Инвесторы возвращаются к покупкам акций компаний роста, бумаг технологического сектора и компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Самый позитивный прогноз по индексу S&P 500 дали в инвесткомпании Oppenheimer — там ожидают подъема индекса к уровню 5200 пунктов в 2024 году. В Citi предполагают подъема до 5100 пунктов, в Bank of America прогнозируют роста рынка американских акций до 5000 пунктов по индексу S&P 500.

В JPMorgan пессимистично оценивают перспективы рынка акций в 2024 году. У банка самая низкая цель на конец года для индекса S&P 500 — 4200 пунктов, что подразумевает потенциал снижения более 13%.

В банке предупредили, что инвесторов может ожидать сюрприз в связи с более высокими процентными ставками ФРС в течение длительного периода времени.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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