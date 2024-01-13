Количество кибератак в Украине выросло на 62% в 2023 году

В 2023 году украинские аналитики безопасности зафиксировали и обработали 1105 киберинцидентов, сообщает Госспецсвязи. Это на 62,5% больше, чем в 2022 году.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Система, используемая для мониторинга и анализа киберугроз, выявила 133 миллиона подозрительных событий и 148 000 критических инцидентов. В общей сложности проработано примерно 18 млрд событий.

К системе обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки в течение года подключили 24 новых объекта из разных секторов, в том числе правительственного (22), энергетического (1) и военного (1).

Среди наиболее часто используемых автономных систем были Google, Hurricane, Google-Cloud-Platform, Cloudflarenet и DigitalOcean-ASN.

Чаще всего киберпреступники использовали вредоносные программы семейств SmokeLoader, Agent Tesla, Snake Keylogger, Remcos и Formbook.

Напомним

В конце 2023 года в работе крупнейшего мобильного оператора Украины Киевстар произошел масштабный сбой из-за хакерской атаки.