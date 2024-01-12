Главное за неделю: инфляция упала, в США впервые разрешили ETF на биткоин

Инфляция в Украине в 2023 году упала до 5,1% после скачка в 2022 году до 26,6% с 10,0% в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Рост потребительских цен в Украине в декабре 2023 г. ускорился до 0,7% после роста на 0,5% в ноябре, 0,8% — в октябре и на 0,5% — в сентябре.

В США впервые разрешили ETF на биткоин

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила запуск 11 биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоины. Ожидается, что это станет знаковым событием для сектора цифровых активов и откроет доступ к крупнейшей криптовалюте на традиционном финансовом рынке США и за его пределами.

В конце года банки ввезли рекордное количество наличной валюты: более 2 млрд долларов

В октябре и ноябре прошлого года банки ввезли в Украину более $2 млрд иностранной наличной валюты.

Всемирный банк ожидает замедления роста ВВП Украины в 2024 году до 3,2%

Всемирный банк в обновленном обзоре глобальных экономических перспектив улучшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2023 году до 4,8% с 2% полугодием и спрогнозировал замедление восстановления до 3,2% в 2024 году.

В Нацбанке рассказали, что будет с зарплатами украинцев в 2024 году

Национальный банк прогнозирует рост зарплат украинцев из-за нехватки квалифицированных работников.

Великобритания предоставит Украине военную помощь на 2,5 миллиарда фунтов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов стерлингов.

ТОП-10 наиболее прибыльных банков за 11 месяцев 2023 года

Украинские банки заработали в январе-ноябре 130,55 млрд грн чистой прибыли. Почти 61,5% этой прибыли получили государственные банки — 80,276 млрд грн. Самым прибыльным стал государственный Приватбанк, заработавший 54,456 млрд гривен.