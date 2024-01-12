В конце года банки ввезли рекордное количество наличной валюты: более $2 млрд

В октябре и ноябре прошлого года банки завезли в Украину более 2 млрд долларов иностранной наличной валюты . Такие большие объемы даже превышают годовые показатели в 2016 и 2018 годах. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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В целом за 2023 год было ввезено валюты на сумму свыше $8 млрд. Окончательная цифра будет известна после того, как в НБУ посчитают данные за последний месяц. Но даже сейчас эта сумма рекордна за последние 9 лет. Больше было завезено в 2014 году — более $12 млрд.

Лидером по ввозу валюты в Украину в октябре-ноябре стал доллар. Вот так выглядит весь список:

Доллар США — 1 592 400

Евро — 480 319

Фунт стерлингов — 2 209

Польский злотый — 490

Суммы указаны в тысячах долларов США в эквиваленте.

Также в Украину за этот период было завезено золото на сумму $13763 тыс.

С начала полномасштабного вторжения россии, кроме этих валют, в Украину также завозили швейцарские франки и канадские доллары, но суммы были незначительными по сравнению с другими валютами.

Также следует добавить, что за октябрь-ноябрь значительно увеличилось количество ввоза британских фунтов.