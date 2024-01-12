В октябре и ноябре прошлого года банки завезли в Украину более 2 млрд долларов иностранной наличной валюты. Такие большие объемы даже превышают годовые показатели в 2016 и 2018 годах. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В конце года банки ввезли рекордное количество наличной валюты: более $2 млрд
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В целом за 2023 год было ввезено валюты на сумму свыше $8 млрд. Окончательная цифра будет известна после того, как в НБУ посчитают данные за последний месяц. Но даже сейчас эта сумма рекордна за последние 9 лет. Больше было завезено в 2014 году — более $12 млрд.
Лидером по ввозу валюты в Украину в октябре-ноябре стал доллар. Вот так выглядит весь список:
- Доллар США — 1 592 400
- Евро — 480 319
- Фунт стерлингов — 2 209
- Польский злотый — 490
Суммы указаны в тысячах долларов США в эквиваленте.
Также в Украину за этот период было завезено золото на сумму $13763 тыс.
С начала полномасштабного вторжения россии, кроме этих валют, в Украину также завозили швейцарские франки и канадские доллары, но суммы были незначительными по сравнению с другими валютами.
Также следует добавить, что за октябрь-ноябрь значительно увеличилось количество ввоза британских фунтов.
Комментарии - 4
А теперь по порядку, давайте посмотрим зарплаты членов правления укр банков, может тогда станет понятно, куда пошла часть ввезенной валюты.