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12 января 2024, 15:56 Читати українською

В конце года банки ввезли рекордное количество наличной валюты: более $2 млрд

В октябре и ноябре прошлого года банки завезли в Украину более 2 млрд долларов иностранной наличной валюты. Такие большие объемы даже превышают годовые показатели в 2016 и 2018 годах. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В октябре и ноябре прошлого года банки завезли в Украину более 2 млрд долларов иностранной наличной валюты.

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В целом за 2023 год было ввезено валюты на сумму свыше $8 млрд. Окончательная цифра будет известна после того, как в НБУ посчитают данные за последний месяц. Но даже сейчас эта сумма рекордна за последние 9 лет. Больше было завезено в 2014 году — более $12 млрд.

Лидером по ввозу валюты в Украину в октябре-ноябре стал доллар. Вот так выглядит весь список:

  • Доллар США — 1 592 400
  • Евро — 480 319
  • Фунт стерлингов — 2 209
  • Польский злотый — 490

Суммы указаны в тысячах долларов США в эквиваленте.

Также в Украину за этот период было завезено золото на сумму $13763 тыс.

С начала полномасштабного вторжения россии, кроме этих валют, в Украину также завозили швейцарские франки и канадские доллары, но суммы были незначительными по сравнению с другими валютами.

Также следует добавить, что за октябрь-ноябрь значительно увеличилось количество ввоза британских фунтов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 января 2024, 17:23
#
Спасибо благодетели!!!
А теперь по порядку, давайте посмотрим зарплаты членов правления укр банков, может тогда станет понятно, куда пошла часть ввезенной валюты.
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
12 января 2024, 17:48
#
Банки ввезли «рекордное количество валюты «в этом году , но, кроме ПУМБа, все стараются своим клиентом при снятии наличной валюты «втулить» откровенный мусор. Особенно Приват этим славится. Доля «мусора» при выдаче клиентам наличного доллара стремится к 100%
+
+15
1112VFRFH
1112VFRFH
12 января 2024, 18:18
#
Ярославе , скільки вже мовити,що виглядає -тільки те,що має очі!!! батько сина ,а легінь дівчину! припиняйтеВЖЕмислити рос (((
+
0
veritas69
veritas69
12 января 2024, 19:14
#
Чому не пишуть, скіль валюти пішло з країни і якими схемами. НБУ точно все це бачить, де аліеспрес, а де офшор. Але мовчать, пиздуни
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