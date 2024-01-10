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10 января 2024, 17:03 Читати українською

Инфляция по итогам 2023 года упала до 5,1% — Госстат

Инфляция в Украине в 2023 году упала до 5,1% после скачка в 2022 году до 26,6% с 10,0% в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Инфляция в Украине в 2023 году упала до 5,1% после скачка в 2022 году до 26,6% с 10,0% в 2021 году.
Фото: НБУ

Рост потребительских цен в Украине в декабре 2023 года ускорился до 0,7% после роста на 0,5% в ноябре, 0,8% — в октябре и на 0,5% — в сентябре.

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Базовая инфляция в декабре не изменилась после роста на 0,3% в ноябре, 0,4% в октябре и 0,9% в сентябре. В общей сложности за год базовая инфляция составляла 4,9%.

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего (на 13,9% и 13,8%) подорожали овощи и яйца. На 7,2−0,7% выросли цены на фрукты, масло, говядину, молоко и молочные продукты, рыбу и продукты из рыбы.

В то же время, на 3,5−0,5% снизились цены на сахар, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, свинину, макаронные изделия, рис.

Одежда и обувь подешевели на 3,4%, в том числе обувь — на 3,5%, одежда — на 3,3%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,0% произошел в первую очередь за счет удорожания фармацевтической продукции на 1,3% и амбулаторных услуг — на 1,0%.

Цены на транспорт снизились на 1,7% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 4,0%, а также проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,1%.


Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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