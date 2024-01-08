В Нацбанке рассказали, что будет с зарплатами украинцев в 2024 году

«Мы считаем, что экономика продолжит рост. Рост экономики приводит к тому, что восстанавливается рынок труда. Но из-за структурных проблем на рынке труда, из-за того, что многие выехали, иногда бизнес не может найти тех специалистов, которые ему нужны», — сказала она.

По их словам, поэтому бизнес планирует повышать заработные платы. «Это уже происходит и, наверное, продолжится в следующем году», — отметила Рожкова.

Она подчеркнула, что это означает рост состояния и потребительского спроса в Украине.

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Что будет с инфляцией

Рожкова сообщила, что НБУ прогнозирует ускорение инфляции в 2024 году, которая все же останется ниже 10%. Это приведет к тому, что ставки по гривневым депозитам останутся привлекательными не только для того, чтобы сберечь деньги от обесценения, но и что-то заработать.

Напомним

По данным официальной статистики, в 2023 году средняя зарплата выросла почти на четверть. Чиновники считают, что в следующем году зарплаты вырастут еще примерно на треть.