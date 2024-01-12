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12 января 2024, 16:33 Читати українською

Великобритания предоставит Украине военную помощь на 2,5 миллиарда фунтов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов стерлингов.
Фото: pixabay.com

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«Великобритания сегодня хочет объявить о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине с начала войны в размере 2,5 млрд фунтов. Это означает больше безопасности, противотанковых средств, ракет, сотни тысяч новых артиллерийских снарядов, подготовку тысяч украинских военных», — сказал он в Киеве.

Визит Сунака в Киев

Сегодня, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним

«Минфин» писал о том, что в Белом доме заявили, что уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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