Великобритания предоставит Украине военную помощь на 2,5 миллиарда фунтов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«Великобритания сегодня хочет объявить о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине с начала войны в размере 2,5 млрд фунтов. Это означает больше безопасности, противотанковых средств, ракет, сотни тысяч новых артиллерийских снарядов, подготовку тысяч украинских военных», — сказал он в Киеве.

Визит Сунака в Киев

Сегодня, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним

«Минфин» писал о том, что в Белом доме заявили, что уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.