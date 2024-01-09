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9 января 2024, 9:10 Читати українською

Топ-10 наиболее прибыльных банков за 11 месяцев 2023 года

Украинские банки заработали в январе — ноябре 130,55 млрд грн чистой прибыли. Почти 61,5% этой прибыли получили государственные банки — 80,276 млрд грн. Об этом говорится в данных НБУ.

Украинские банки заработали в январе — ноябре 130,55 млрд грн чистой прибыли.
Фото: depositphotos

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Самые прибыльные банки

Самым прибыльным стал государственный Приватбанк, заработавший 54,456 млрд гривен.

Название банка Прибыль, млрд грн
Приватбанк 54,456
Ощадбанк 11,563
Райффайзен Банк 7,433
Укрсиббанк 6,866
ПУМБ 6,693
ОТП Банк 5,442
Ситибанк 5,37
Сенс Банк 5,251
Универсал банк 4,954
Укрэксимбанк 4,925

Кто оказался убыточным

Четыре банка суммарно потеряли 90,64 млн грн. Речь идет о Мотор-Банке, Окси Банке, Правэкс Банке и Альпари Банке.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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