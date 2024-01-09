Украинские банки заработали в январе — ноябре 130,55 млрд грн чистой прибыли. Почти 61,5% этой прибыли получили государственные банки — 80,276 млрд грн. Об этом говорится в данных НБУ.
Топ-10 наиболее прибыльных банков за 11 месяцев 2023 года
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Самые прибыльные банки
Самым прибыльным стал государственный Приватбанк, заработавший 54,456 млрд гривен.
|Название банка
|Прибыль, млрд грн
|Приватбанк
|54,456
|Ощадбанк
|11,563
|Райффайзен Банк
|7,433
|Укрсиббанк
|6,866
|ПУМБ
|6,693
|ОТП Банк
|5,442
|Ситибанк
|5,37
|Сенс Банк
|5,251
|Универсал банк
|4,954
|Укрэксимбанк
|4,925
Кто оказался убыточным
Четыре банка суммарно потеряли 90,64 млн грн. Речь идет о Мотор-Банке, Окси Банке, Правэкс Банке и Альпари Банке.
Источник: Минфин
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