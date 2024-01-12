В Украине разоблачили хакера, который нанес американской компании ущерб на $2 миллиона

Украинские правоохранители пристально с коллегами из Европола в ходе международной полицейской операции разоблачили хакера, нанесшего иностранной компании $2 млн убытков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, житель Николаева инфицировал сервера ведущей американской компании вирусом-майнером. Начиная с 2021 года, с помощью собственноручно разработанного программного обеспечения автоматического подбора паролей — так называемого «брутфорса», «сломал» 1500 учетных записей дочерней компании.

Используя скомпрометированные аккаунты, хакер получил доступ к управлению сервисом. В дальнейшем он создал компьютерный вирус-майнер для добычи криптовалюты, которым тайно инфицировал серверное оборудование компании. Для обеспечения работы вредоносного программного обеспечения человек создал более 1 млн. виртуальных компьютеров.

Установлено, что за более чем 2 года такой деятельности он вывел на подконтрольные электронные кошельки почти $2 млн в криптовалюте.

Обыски

Правоохранители провели обыски в помещениях на территории Николаева. Изъята компьютерная техника, банковские и сим-карты, электронные носители информации, другие доказательства противоправной деятельности.

В Нидерландах Европол создал специальную рабочую группу и VCP — виртуальный командный пункт для безотлагательного анализа информации, полученной в ходе проведения следственных действий на территории Украины. Европол оказал помощь в блокировании электронных кошельков хакера с имеющимися на них активами.

В настоящее время продолжаются следственные действия с целью установления возможных подельников мужчины.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГСУ Нацполиции по факту несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей (ч. 5 ст. 361 УК Украины).