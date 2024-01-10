Facebook и Instagram ограничат доступ подростков к контенту

Компания Meta заявила о том, что в социальных сетях Instagram и Facebook станет больше скрытого от подростков контента. Все — из-за попыток защитить детей от вредной информации. Теперь настройка контроля станет строже, а условия поиска в Instagram — более ограниченными, пишет Meta в своем блоге.

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Ограничение доступа

Одно из новшеств — скрытие контента, не соответствующего возрасту пользователя, даже если им поделился кто-то, на кого он подписан.

Компания уже пытается не рекомендовать такие данные подросткам в Reels. А если кто-то будет публиковать вредоносный контент (например, расстройства питания или селфхарм — поведение человека, когда он пытается нанести вред себе), Meta будет распространять ресурсы экспертных организаций, которые смогут оказать помощь, в частности, Национальный альянс по психическим заболеваниям.

«Сейчас мы пытаемся ввести эти изменения для подростков до 18 лет, и в ближайшие месяцы они будут полностью реализованы в Instagram и Facebook», — говорится в сообщении Meta.