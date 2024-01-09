КРАИЛ обнародовала список из 205 сайтов нелегальных казино

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 января 2024, 10:11 Читати українською

КРАИЛ обнародовала список из 205 сайтов нелегальных казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обнародовала список нелегальных игровых вебсайтов. Он насчитывает 205 нелегальных вебсайтов, сообщает КРАИЛ.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обнародовала перечень нелегальных игорных вебсайтов.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«С целью всестороннего информирования граждан об опасности, представляющей участие в игре на нелегальных вебсайтах, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей на своем официальном вебсайте обнародовала перечень вебсайтов, которым направлены требования по ограничению доступа на © территории Украины к вебсайту или его части», ― говорится в сообщении.

Кто в списке

В частности, это bet2fun1.online, vbet20.com, cosmoslot.site, jokerua.live, favbet.casino, 1xbet.ci и т. д. Список доступных в форматах PDF и XLSX.

Как предупреждают в КРАИЛ, значительная часть нелегальных организаторов имеют российское происхождение, следовательно, проигранные на таких ресурсах средства могут использоваться для финансирования вооруженной агрессии врага против Украины.

Кроме того, участие в игре на нелегальных вебсайтах несет угрозу неправомерного использования персональных данных игроков неизвестными лицами и отсутствие гарантий выплаты выигрышей.

Также нелегальные организаторы не платят налоги в государственный бюджет, не соблюдают установленные принципы ответственной игры и не переживают за права игроков, ведь для нелегального организатора основной целью является прибыль.

Кроме того, комиссия опубликовала в форматах PDF и XLSX перечень юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами