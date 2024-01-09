КРАИЛ обнародовала список из 205 сайтов нелегальных казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обнародовала список нелегальных игровых вебсайтов. Он насчитывает 205 нелегальных вебсайтов, сообщает КРАИЛ.

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«С целью всестороннего информирования граждан об опасности, представляющей участие в игре на нелегальных вебсайтах, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей на своем официальном вебсайте обнародовала перечень вебсайтов, которым направлены требования по ограничению доступа на © территории Украины к вебсайту или его части», ― говорится в сообщении.

Кто в списке

В частности, это bet2fun1.online, vbet20.com, cosmoslot.site, jokerua.live, favbet.casino, 1xbet.ci и т. д. Список доступных в форматах PDF и XLSX.

Как предупреждают в КРАИЛ, значительная часть нелегальных организаторов имеют российское происхождение, следовательно, проигранные на таких ресурсах средства могут использоваться для финансирования вооруженной агрессии врага против Украины.

Кроме того, участие в игре на нелегальных вебсайтах несет угрозу неправомерного использования персональных данных игроков неизвестными лицами и отсутствие гарантий выплаты выигрышей.

Также нелегальные организаторы не платят налоги в государственный бюджет, не соблюдают установленные принципы ответственной игры и не переживают за права игроков, ведь для нелегального организатора основной целью является прибыль.

Кроме того, комиссия опубликовала в форматах PDF и XLSX перечень юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).