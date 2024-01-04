Главное за четверг: курс от банкиров, законопроект о растаможке авто в «Дие» и новые цены на ID-карты

Национальный банк временно запретил акционеру банка «Украинский капитал» Евгении Федорович использовать существенное влияние в этой структуре — владеет 21,4% акций через ООО «Скала Терциум». Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на решение № 24/1941-рк от 16 октября 2023 года.

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