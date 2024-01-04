Минфин - Курсы валют Украины

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4 января 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: курс от банкиров, законопроект о растаможке авто в «Дие» и новые цены на ID-карты

В Украине изменилась стоимость оформления ID-карт и вида на жительство

В Украине с 1 января 2024 года изменилась стоимость оформления ID-карты, вида на жительство и удостоверение личности без гражданства.

Доллар и евро резко подорожали: как обезопасить свои сбережения и не потерять «на панике»

В последние дни 2023 года и первые несколько дней января курс доллара и евро довольно сильно вырос как на межбанке, так и на наличном рынке. Рассказываем, кто побежал скупать валюту, и объясняем, почему этого не стоило делать.

Растаможка авто в «Дие»: В Раде зарегистрировали новый законопроект (детали)

Народные депутаты передали на рассмотрение Верховной Раде проект закона № 10380, который значительно уменьшает человеческий фактор в процессе растаможивания легковых автомобилей и переносит этот процесс в «Дие». Граждане смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение «Дия», бизнес через портал «Дия».

НБУ временно ограничил право акционера банка «Украинский капитал» Евгении Федорович

Национальный банк временно запретил акционеру банка «Украинский капитал» Евгении Федорович использовать существенное влияние в этой структуре — владеет 21,4% акций через ООО «Скала Терциум». Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на решение № 24/1941-рк от 16 октября 2023 года.

Куда инвестировать в 2024 году, чтобы поддержать армию: ОВГЗ, еврооблигации, оборонки. Прогноз курса

У Байдена заявили об отсутствии денег для новых пакетов помощи Украине

В Белом доме заявили, что уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Олег Черненький: На 2024 год банкиры закладывают курс доллара до 42 грн.

Член правления «RwS bank» о курсе, стоимости банковских сервисов в 2024 году и 3 уникальных продуктах собственного банка

Источник: Минфин
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