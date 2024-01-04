Украина и Румыния подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает возобновление телекомсетей, повышение их устойчивости и развитие 5G-коридоров. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.
Украина и Румыния договорились о развитии технологий 5G
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Что известно
«Договорились о первых шагах — повышении устойчивости украинских интернет-сетей, развитии 5G-коридоров между границами Украины и Румынии и об участии Украины в программах финансовой поддержки ЕС», — отметил он.
Также Румыния поможет в восстановлении цифровой инфраструктуры, поврежденной из-за войны.
Федоров поблагодарил министра исследований, инноваций и цифровизации Румынии Богдана-Груи Ивана за сотрудничество. «Отныне будем реализовывать совместные проекты при финансовой поддержке ЕС», — добавил украинский чиновник.
Напомним
В октябре Минцифры договорилось с Латвией о совместной работе над запуском 5G в Украине.
Источник: Минфин
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