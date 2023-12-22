Минфин - Курсы валют Украины

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22 декабря 2023, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: ограничение ставок по микрокредитам, отсрочка выплаты госдолга, новые транши для Украины

Зеленский подписал закон об ограничении ставок по микрокредитам на уровне 1% в день

Закон вводит показатель «дневная процентная ставка по потребительскому кредиту» и предусматривает постепенное снижение максимального размера такой ставки на уровне 1% в день от общего размера кредита. Кроме того, запрещается кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите и/или не учтенных в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре.

Страны «Большой семерки» согласились отсрочить выплату госдолга Украины до 2027 года

Группа официальных кредиторов Украины из стран Большой семерки (G7) и Парижского клуба согласовала приостановку выплат по официальному долгу до 2027 года.

Украина получила 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС

Украина получила 1,5 млрд. евро макрофинансовой помощи от ЕС. Таким образом, общая бюджетная поддержка со стороны Евросоюза в этом году достигла 18 млрд евро.

Украина получила грант на сумму 150 млн евро от Евросоюза

20 декабря Украина получила 150 млн. евро финансовой помощи на безвозвратной основе от ЕС. Привлеченные средства являются частью Соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы «Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости)».

«Киевстар» восстановил 100% услуг

Крупнейший украинский оператор связи восстановил все услуги компании, как в Украине, так и за рубежом. Об этом сообщил президент «Киевстар» Александр Комаров.

Минэкономики: ВВП в ноябре вырос на 4%, несмотря на блокировку границы

В ноябре ВВП Украины по сравнению с ноябрем прошлого года вырос примерно на 4%. В результате за январь-ноябрь рост экономики оценивается на уровне 5,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В правительстве прогнозируют рост зарплат и укрепление экономики

Кабмин прогнозирует, что средняя зарплата украинцев вырастет в следующем году. Также чиновники предполагают замедление инфляции и укрепление украинской экономики. В 2024 году, по прогнозам чиновников, зарплата будет составлять 21 809 гривен (до уплаты налогов). В 2025 году — 25 732 грн и в 2026 — 30 260 грн.

Источник: Минфин
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