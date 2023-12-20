Украина получила грант на сумму 150 млн евро от Евросоюза

20 декабря Украина получила 150 млн. евро финансовой помощи на безвозвратной основе от ЕС. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Что известно

Привлеченные средства являются частью Соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы «Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости)».

«Грантовое финансирование поможет обеспечить приоритетные меры по восстановлению критически важных объектов, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии, в частности транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

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Второй транш в размере 100 млн евро ожидается уже в первом квартале 2024 года.

Куда потратят средства

Средства будут направлены как на финансирование мер по восстановлению, так и на поддержку малых фермерских хозяйств и других представителей сельского хозяйства.