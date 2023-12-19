В правительстве прогнозируют рост зарплат и укрепление экономики

Кабмин прогнозирует, что средняя зарплата украинцев вырастет до 21,8 тыс. грн в следующем году. Также чиновники предполагают замедление инфляции и укрепление украинской экономики. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 15 декабря, пишет Правительственный портал.

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В 2024 году, по прогнозам чиновников, зарплата будет составлять 21 809 гривен (до уплаты налогов). В 2025 году — 25 732 грн и в 2026 — 30 260грн.

По состоянию на 19 декабря 2023, согласно данным Государственной службы статистики Украины, среднемесячная заработная плата работников брутто (до уплаты налогов) в Украине в 2023 году составляет 17 846 гривен. Это на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Также Кабмин ожидает, что экономика Украины увеличится в 2024 году на 4,6%, после чего рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) ускорится до 6,8% в 2025 году и 6,6% в 2026 году.

В правительстве прогнозируют и замедление инфляции. Потребительские цены увеличатся на 9,7% в 2024 году (декабрь к декабрю), на 8,1% в 2024 году и на 6,9% в 2026 году, говорится в документе.

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