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19 декабря 2023, 11:55 Читати українською

В правительстве прогнозируют рост зарплат и укрепление экономики

Кабмин прогнозирует, что средняя зарплата украинцев вырастет до 21,8 тыс. грн в следующем году. Также чиновники предполагают замедление инфляции и укрепление украинской экономики. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 15 декабря, пишет Правительственный портал.

Кабмин прогнозирует, что средняя зарплата украинцев вырастет до 21,8 тыс.

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В 2024 году, по прогнозам чиновников, зарплата будет составлять 21 809 гривен (до уплаты налогов). В 2025 году — 25 732 грн и в 2026 — 30 260грн.

По состоянию на 19 декабря 2023, согласно данным Государственной службы статистики Украины, среднемесячная заработная плата работников брутто (до уплаты налогов) в Украине в 2023 году составляет 17 846 гривен. Это на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Также Кабмин ожидает, что экономика Украины увеличится в 2024 году на 4,6%, после чего рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) ускорится до 6,8% в 2025 году и 6,6% в 2026 году.

В правительстве прогнозируют и замедление инфляции. Потребительские цены увеличатся на 9,7% в 2024 году (декабрь к декабрю), на 8,1% в 2024 году и на 6,9% в 2026 году, говорится в документе.

Читайте также: Инфляция в Украине снизилась до минимума за три года — Госстат

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+77
KValera
KValera
19 декабря 2023, 13:44
#
Ну те, що в Уряді зарплата зросте сумнівів немає.
+
+15
Gonza
Gonza
19 декабря 2023, 14:03
#
А міністр фінансів каже, що потрібно менше споживати, інакше катастрофа… кому вірити?
+
0
DCLXVI
DCLXVI
19 декабря 2023, 14:34
#
Ну так зростання заробітних плат до економіки ніякого відношення не має, це вплив заробітних плат військових, кількість військових росте кожин місяць.
+
0
Criptor82
Criptor82
19 декабря 2023, 15:47
#
Щось я не бачу як вони цю цифру виводять по секторам економіки. Якщо брати зарплати високопосадовців, суддів та керівників державних та великих приватних підприємств + військові, то може і так, а в більшості напрямків господарювання то наврядчи зарплата буде більше 15 тис. до оподаткування, хіба що чорний нал у вигляді доплат. Зростання ВВП у наступному році на низький базі, теж ні про що. І це за умови якщо кордони будуть відкриті та порти працюватимуть. Загалом всі ці макропрогнози на зразок погадай мені) у випадку посиленої мобілізації, яка може бути мова про зростання ВВП?
+
0
uxui
uxui
19 декабря 2023, 15:48
#
Уже укрепили курс до 37.33
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