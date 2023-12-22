Группа официальных кредиторов Украины из стран Большой семерки (G7) и Парижского клуба согласовала приостановку выплат по официальному долгу до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Страны «Большой семерки» согласились отсрочить выплату госдолга Украины до 2027 года
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Изменения в Меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по официальному долгу подписал министр финансов Сергей Марченко.
«Подписание позволит продлить до конца марта 2027 года, что соответствует завершению текущей EFF программы МВФ, действие Меморандума о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба, который был подписан 14 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.
Подписантами выступили представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США.
«Благодарен партнерам из стран G7 за понимание потребностей Украины в условиях войны. Достижение сегодняшней договоренности о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов.
Эта добровольная приостановка выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму $122 млрд, предоставленной партнерами Украины", — заявил Марченко.
Отмечается, что группа официальных кредиторов отметила работу правительства Украины по выполнению условий программы Механизма расширенного финансирования (EFF) МВФ и внедрению важных реформ, в том числе в сфере долговой политики, которые станут основой для экономического восстановления страны.
Также во время встречи Министр финансов отметил важность сохранения финансовых ресурсов, в частности, через предоставление внешними частными кредиторами Украины наиболее приемлемого долгового режима до окончания срока приостановления обслуживания долга, предоставленного ими в августе 2022 года.
Напомним
«Минфин» писал, что МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга до 2027 года. Реструктуризацию будет проведено к середине 2024 года.
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На фоне дыры в 40 млрд. долларов в год — экономия не такая ощутимая, хотя в общем комплексе мер — несколько поможет, суммы поэтоу даже особо и не пишут в таких новостях.
Оосновные большие выплаты у Украины по евробондам (сентябрь 2024) и варрантам Яресько — по ним пока ещё нет решения. Также обещанная реструктуризация МВФ пока только планируется на первую половину 2024 года — но тоже ещё не проведена.
Плюс нужно внутренние ОВГЗ регулярно перепогашать — если к ним добавится необходимость выпускать ОВГЗ для закрытия дыр бюджета — то без выкупа НБУ (печатным станком по сути) — это сложно будет сделать, т.к. объём еженедельных потребностей в ОВГЗ вероятно вырастет до 40млрд+ в неделю — это в случае, если не примут западную помощь.