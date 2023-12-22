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22 декабря 2023, 9:02 Читати українською

Страны «Большой семерки» согласились отсрочить выплату госдолга Украины до 2027 года

Группа официальных кредиторов Украины из стран Большой семерки (G7) и Парижского клуба согласовала приостановку выплат по официальному долгу до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Группа официальных кредиторов Украины из стран Большой семерки (G7) и Парижского клуба согласовала приостановку выплат по официальному долгу до 2027 года.
Фото: nazk.gov.ua

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Изменения в Меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по официальному долгу подписал министр финансов Сергей Марченко.

«Подписание позволит продлить до конца марта 2027 года, что соответствует завершению текущей EFF программы МВФ, действие Меморандума о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба, который был подписан 14 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Подписантами выступили представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США.

«Благодарен партнерам из стран G7 за понимание потребностей Украины в условиях войны. Достижение сегодняшней договоренности о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов.

Эта добровольная приостановка выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму $122 млрд, предоставленной партнерами Украины", — заявил Марченко.

Отмечается, что группа официальных кредиторов отметила работу правительства Украины по выполнению условий программы Механизма расширенного финансирования (EFF) МВФ и внедрению важных реформ, в том числе в сфере долговой политики, которые станут основой для экономического восстановления страны.

Также во время встречи Министр финансов отметил важность сохранения финансовых ресурсов, в частности, через предоставление внешними частными кредиторами Украины наиболее приемлемого долгового режима до окончания срока приостановления обслуживания долга, предоставленного ими в августе 2022 года.

Напомним

«Минфин» писал, что МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга до 2027 года. Реструктуризацию будет проведено к середине 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
godvinik
godvinik
22 декабря 2023, 10:48
#
Ура, агония продолжится вместо дефолта и нормальной здоровой страны.
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0
Робин Гуд
Робин Гуд
22 декабря 2023, 11:07
#
Судя по всему — не слишком большие и выплаты намечались этому парижскому клубу кредиторов: в прошлогодней новости была информация что сэкономят за два года (была отсрочка до 2024) около 1.2 млрд, возможно за следующие 3 года тоже не так много, хотя проценты за это время будут начисляться.

На фоне дыры в 40 млрд. долларов в год — экономия не такая ощутимая, хотя в общем комплексе мер — несколько поможет, суммы поэтоу даже особо и не пишут в таких новостях.

Оосновные большие выплаты у Украины по евробондам (сентябрь 2024) и варрантам Яресько — по ним пока ещё нет решения. Также обещанная реструктуризация МВФ пока только планируется на первую половину 2024 года — но тоже ещё не проведена.

Плюс нужно внутренние ОВГЗ регулярно перепогашать — если к ним добавится необходимость выпускать ОВГЗ для закрытия дыр бюджета — то без выкупа НБУ (печатным станком по сути) — это сложно будет сделать, т.к. объём еженедельных потребностей в ОВГЗ вероятно вырастет до 40млрд+ в неделю — это в случае, если не примут западную помощь.
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