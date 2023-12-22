Страны «Большой семерки» согласились отсрочить выплату госдолга Украины до 2027 года

Группа официальных кредиторов Украины из стран Большой семерки (G7) и Парижского клуба согласовала приостановку выплат по официальному долгу до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Изменения в Меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по официальному долгу подписал министр финансов Сергей Марченко.

«Подписание позволит продлить до конца марта 2027 года, что соответствует завершению текущей EFF программы МВФ, действие Меморандума о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба, который был подписан 14 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Подписантами выступили представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США.

«Благодарен партнерам из стран G7 за понимание потребностей Украины в условиях войны. Достижение сегодняшней договоренности о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов.

Эта добровольная приостановка выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму $122 млрд, предоставленной партнерами Украины", — заявил Марченко.

Отмечается, что группа официальных кредиторов отметила работу правительства Украины по выполнению условий программы Механизма расширенного финансирования (EFF) МВФ и внедрению важных реформ, в том числе в сфере долговой политики, которые станут основой для экономического восстановления страны.

Также во время встречи Министр финансов отметил важность сохранения финансовых ресурсов, в частности, через предоставление внешними частными кредиторами Украины наиболее приемлемого долгового режима до окончания срока приостановления обслуживания долга, предоставленного ими в августе 2022 года.

Напомним

«Минфин» писал, что МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга до 2027 года. Реструктуризацию будет проведено к середине 2024 года.