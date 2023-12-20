Минэкономики: ВВП в ноябре вырос на 4%, несмотря на блокирование границы

В ноябре ВВП Украины по сравнению с ноябрем прошлого года вырос примерно на 4%. В результате за январь-ноябрь рост экономики оценивается на уровне 5,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики со ссылкой на предварительные данные.

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Блокирование границы и ВВП

Блокирование польско-украинской границы было основным негативным фактором для экспортеров и производителей, зависящих от импортного сырья, отметило Минэкономики.

В то же время работа Украинского морского коридора позволила частично компенсировать потери в экономике в результате блокады польско-украинской границы. В первую очередь этим воспользовались производители аграрной и металлургической продукции, предприятия по добыче металлических руд и железнодорожные перевозчики.

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По оценкам Минэкономики, положительные факторы в ноябре несколько перевесили баланс влияния на ВВП и в итоге зафиксирован рост ВВП на уровне 4%, отметила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Рост ВВП

По данным Госстата, реальный ВВП Украины в третьем квартале 2023 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,7%, а по сравнению с июлем-сентябрем 2022 года — на 9,3%.

Во втором квартале этого года был зафиксирован рост ВВП на 19,5% после падения на 10,5% в первом квартале и 31,4% в четвертом квартале прошлого года.