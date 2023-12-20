«Киевстар» восстановил 100% услуг — президент компании

Крупнейший украинский оператор связи «Киевстар» восстановил все услуги компании, как в Украине, так и за рубежом. Об этом сообщил президент «Киевстар» Александр Комаров в эфире национального телемарафона, пишет Интерфакс-Украина.

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«Мы возобновили все услуги на 100% по всей территории Украины, а также за рубежом. Последнюю услугу, которую мы восстанавливали, это был международный роуминг. В понедельник мы начали и во вторник закончили. Все услуги „Киевстар“ работают без ограничений», — заявил Комаров.

Он отметил, что реальные данные об оттоке абонентов «Киевстар» к другим мобильным операторам компания сможет увидеть через несколько дней.

«Все еще есть некоторые проблемы с внутренними системами мониторинга, аналитики, которые мы сейчас восстанавливаем, и думаю, что мы увидим уже реальную статистику через несколько дней», — сказал Комаров.

Президент компании подчеркнул, что Киевстар сделал выводы после кибератаки и начал внедрение обновленных методов киберзащиты в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

По его словам, компания вместе с СБУ и Госспецсвязи делится своим опытом ликвидации последствий масштабной кибератаки с другими украинскими технологическими компаниями.

Предыстория

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

У Приватбанка и Ощадбанка возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на государство-террориста россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

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