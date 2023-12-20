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20 декабря 2023, 16:45 Читати українською

«Киевстар» восстановил 100% услуг — президент компании

Крупнейший украинский оператор связи «Киевстар» восстановил все услуги компании, как в Украине, так и за рубежом. Об этом сообщил президент «Киевстар» Александр Комаров в эфире национального телемарафона, пишет Интерфакс-Украина.

Крупнейший украинский оператор связи «Киевстар» восстановил все услуги компании, как в Украине, так и за рубежом.
Фото: dreamtown.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Мы возобновили все услуги на 100% по всей территории Украины, а также за рубежом. Последнюю услугу, которую мы восстанавливали, это был международный роуминг. В понедельник мы начали и во вторник закончили. Все услуги „Киевстар“ работают без ограничений», — заявил Комаров.

Он отметил, что реальные данные об оттоке абонентов «Киевстар» к другим мобильным операторам компания сможет увидеть через несколько дней.

«Все еще есть некоторые проблемы с внутренними системами мониторинга, аналитики, которые мы сейчас восстанавливаем, и думаю, что мы увидим уже реальную статистику через несколько дней», — сказал Комаров.

Президент компании подчеркнул, что Киевстар сделал выводы после кибератаки и начал внедрение обновленных методов киберзащиты в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

По его словам, компания вместе с СБУ и Госспецсвязи делится своим опытом ликвидации последствий масштабной кибератаки с другими украинскими технологическими компаниями.

Предыстория

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

У Приватбанка и Ощадбанка возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на государство-террориста россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

Читайте: Киевстар опроверг заявление российских хакеров: данные клиентов защищены

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Kolya12377
Kolya12377
20 декабря 2023, 17:01
#
У меня счет все равно не проверяется и смски не приходят. Специально бузят, чтоб начать снимать по 20 гривен в день? И так никуда не звоню и плачу больше сотни каждый месяц на ветер.
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Валерка Котовский
Валерка Котовский
20 декабря 2023, 17:09
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Ну надеюсь теперь они возьмутся за компанию) когда я заходил на их сайт дата была там 2019 год) 4 года сайт не обновлялся)
Плюс нужно добавить чтобы была возможность привязки симки киевстар к документам, как это сделали *нормально* в водафоне
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Vlad UKR
Vlad UKR
20 декабря 2023, 17:49
#
2019 как раз Украина остановилась в развитии, пошла в обратном направлении, зачем сайт то делать подумал Киевстар)
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