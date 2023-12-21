Украина получила 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС

Сегодня, 21 декабря, Украина получила 1,5 млрд. евро макрофинансовой помощи от ЕС. Таким образом, общая бюджетная поддержка со стороны Евросоюза в этом году достигла 18 млрд евро. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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«Эти средства помогают нам сохранять экономическую устойчивость и выполнять социальные обязательства», — отметил премьер.

Он также поблагодарил Европейский Союз за весомую и своевременную помощь нашему государству.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость достичь соглашения, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления и реформ.

«Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена», — отметила она в соцсети X.

Напомним

«Минфин» писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение о долгосрочной программе бюджетной помощи Украине в объеме 50 млрд евро от ЕС.

После завершения встречи лидеров Е С Орбан сообщил, что вето наложено на помощь Украине и что страны-члены ЕС вернутся к этому вопросу в следующем году на новом саммите.

Президент Европейского совета Шарль Мишель уверен, что Украина все равно получит деньги.

«У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот „мегапакет“. И это сигнал, который мы хотим послать Украине», — заявил он.