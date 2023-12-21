Польша передала Украине еще 5 тысяч терминалов Starlink

Украина получила от Польши еще 5 тысяч терминалов Starlink. Их будут использовать в прифронтовых регионах. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Часть терминалов отправляем для обеспечения бесперебойной связи на прифронтовых территориях. Также терминалы получат объекты критической инфраструктуры», — заявил Федоров.

По его словам, сегодня в Украине работает около 47 тысяч «Старлинков», которые удалось получить благодаря договоренностям Минцифры с международными донорами и партнерами. Польша передала больше всего терминалов — всего 19,5 тысячи.

Министр поблагодарил правительство и Министерство цифровизации Польши, а также Национальный институт коммуникаций за мощную поддержку в обеспечении связи в Украине.