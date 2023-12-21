Соцсеть X планирует заработать $100 миллионов на политической рекламе — Financial Times

Социальная сеть X (ранее Twitter) Илона Маска стремится получить $100 млн от политической рекламы в 2024 году, таким образом надеясь компенсировать потери доходов, вызванные выходом крупных брендов с платформы. Эксперты отрасли скептически оценили следующие планы. Об этом сообщает Financial Times.

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В этом году Маск упразднил запрет на политическую рекламу на платформе, введенный бывшим гендиректором Джеком Дорси — этот шаг Маск объяснил «свободой слова».

С этого момента компания увеличила свои инвестиции в это направление, в частности, недавно организовав мероприятие с участием около 100 имеющихся и потенциальных политических клиентов в Вашингтоне с целью продвижения своих рекламных услуг.

Впоследствии компания направила сообщения некоторым участникам мероприятия, в котором говорилось, что она «строит современную глобальную площадку — место для встреч партий и кандидатов со своими избирателями, ставя на первый план безопасность бренда и честность выборов».

В электронном письме, с которым ознакомилась Financial Times, добавляется, что X имеет 92,4 млн пользователей в США, 98% из которых являются лицами, имеющими право голоса.

Главный исполнительный директор Линда Яккарино сообщила представителям отрасли, что она стремится к тому, чтобы в год больших выборов платформа приносила $100 млн ежегодного дохода от политической рекламы, рассказали два источника издания.

X создала команду из около 10 человек, которая провела около 400 встреч и звонков с маркетологами, стратегами, участниками кампаний и группами политических действий.

Новую команду X по продаже политической рекламы возглавляет Стэн МакГуайр, ранее работавший в отделе политических продаж для Hulu и Walt Disney.

Кроме этого, X наняла сына Яккарино Мэтью Мадразо для управления отношениями с республиканцами. А ветерану медийной рекламы Джонатану Фелпсу было поручено привлекать к сотрудничеству группы демократов.

Компания также объявляет об увеличении количества вакансий в своей «растущей» команде по продаже политической рекламы в преддверии «будущего избирательного цикла 2024 года», свидетельствуют объявления о работе.

Заработок на рекламе

Во время промежуточных выборов 2018 года X, тогда известная как Twitter, заработала всего около $3 млн от политической рекламы. По состоянию на 11 декабря компания заработала около $4,7 млн с начала 2023 года на политической рекламе.

Один из представителей политического маркетинга в США сказал, что многие в этом секторе считают, что цели X были слишком высокими, поскольку команде не хватало опыта работы в Вашингтоне, а рекламные предложения были недостаточно эффективными.

Ранее, во время презентации своих планов, компания заявляла о целевом показателе дохода от политической рекламы в размере $200 млн, но с тех пор просмотрела эту цифру, сказал собеседник.

«Даже $100 млн недостижимы. Цифры дезинформируют и не соответствуют действительности», — подчеркнул источник.

Исполнительный директор демократической рекламной группы Authentic Майк Неллис, проведшая более десятка кампаний на платформе, сказал, что некоторые из его клиентов отказываются тратить деньги на X.

«Наши результаты на платформе слабее, чем в первой половине года. Мы считаем, что это потому, что Илон отталкивает от сайта умеренных и прогрессивных пользователей. Если наша целевая аудитория не достижима на X, нет смысла тратить больше», — резюмировал он.