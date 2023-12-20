Компания «Киевстар» подтвердила информацию пользователей о том, что утром 20 декабря в работе оператора возникли сложности. Там заявили, что уже устраняют проблему и работают над восстановлением сервисов. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook .
В «Киевстар» снова сбой. Не работает связь
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Как отметили в пресс-службе «Киевстар», им известно, что у абонентов возникают сложности со связью в ряде городов на западе и юге Украины.
«Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Извиняемся за неудобства», — говорится в сообщении.
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Предыстория
12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.
Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.
У Приватбанка и Ощада возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».
Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.
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