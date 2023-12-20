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20 декабря 2023, 9:11 Читати українською

В «Киевстар» снова сбой. Не работает связь

Компания «Киевстар» подтвердила информацию пользователей о том, что утром 20 декабря в работе оператора возникли сложности. Там заявили, что уже устраняют проблему и работают над восстановлением сервисов. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook .

Компания «Киевстар» подтвердила информацию пользователей о том, что утром 20 декабря в работе оператора возникли сложности.

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Как отметили в пресс-службе «Киевстар», им известно, что у абонентов возникают сложности со связью в ряде городов на западе и юге Украины.

«Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Извиняемся за неудобства», — говорится в сообщении.

Читайте: Хакерская атака на «Киевстар»: Стало известно, как сломали защиту мобильного оператора

Предыстория

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

У Приватбанка и Ощада возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

Читайте: Киевстар опроверг заявление российских хакеров: данные клиентов защищены

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
20 декабря 2023, 9:15
#
А вчора після обіду були складнощі у Харкові.
+
+15
preyvanamor
preyvanamor
20 декабря 2023, 10:24
#
Кс тепер буде збоїти вічно, поки прямий доступ до фірми в москалів не заберуть! взагалі дивно, як він вижив за всі ці останні два роки…
+
0
Exba
Exba
20 декабря 2023, 11:10
#
И вновь продолжается сбой, И сердцу тревожно в груди…
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