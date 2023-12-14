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14 декабря 2023, 14:35 Читати українською

«Киевстар» возобновил работу голосовой связи в Киеве. Мобильный интернет пока не работает

«Киевстар» стабилизировал работу голосовой связи в Киеве, продолжается работа по восстановлению услуг мобильного интернета. Об этом главный продуктовый директор компании Михаил Нестор сообщил в Facebook .

«Киевстар» стабилизировал работу голосовой связи в Киеве, продолжается работа по восстановлению услуг мобильного интернета.

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«Голос стабилизируется уже во всем Киеве, включая правый берег. Перезагружайтесь. Работаем над ¾G», — написал он.

Он уточнил, что со вчерашнего дня не удавалось восстановить голосовую связь на правом берегу Киева, а услуга смс до сих пор не работает.

«Была проблемка на правом берегу Киева со вчерашнего дня, ее пофиксировали. Это значит и голос, и другой 2G — POS-терминалы, банкоматы», — добавил Нестор.

Читайте: «Киевстар» снова работает (обновлено)

В то же время он признал, что возобновить голосовую связь удалось не во всех крупных городах.

При этом в пресс-службе «Киевстара» заявили, что компании удалось восстановить услугу голосовой связи.

«Голосовый сервис подключен. Однако его доступность и качество зависит от многих факторов. Сейчас мы работаем, чтобы все имели связь. И это требует некоторого времени», — отметили в компании.

Атака на «Киевстар»: что известно

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

У Приватбанка и Ощада возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на государство-террористскую Россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

Читайте: Киевстар опроверг заявление российских хакеров: данные клиентов защищены

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
innapcholko
innapcholko
14 декабря 2023, 14:55
#
Позорище, в место того чтобы работать над улучшением инфраструктуры и стабильности сети. Все время тупо постоянно повышали тарифы!
Вот вам и результат — жрите что дают!
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matroskin
matroskin
14 декабря 2023, 16:29
#
Та шо Вы говорите, это где такая глушь то? У нас число вышек выросло в разы, сейчас даже не знаю мест где бы не было покрытия, причем везде 4g, до вчера работало всё как часы.
Сколько ездил по стране, тоже в последние годы не попадал в места где нет покрытия.
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0
gorobezus
gorobezus
14 декабря 2023, 15:07
#
Не знаю как в Киеве — в Днепре голосовой связи пока нет, про интернет вообще молчу.
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Genna Smatko
Genna Smatko
14 декабря 2023, 16:29
#
Київстар для київлян. Нормальні люди лайф використовують.
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0
mantis05
mantis05
14 декабря 2023, 16:35
#
Все 100 человек?)
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