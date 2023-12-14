«Киевстар» возобновил работу голосовой связи в Киеве. Мобильный интернет пока не работает

«Киевстар» стабилизировал работу голосовой связи в Киеве, продолжается работа по восстановлению услуг мобильного интернета. Об этом главный продуктовый директор компании Михаил Нестор сообщил в Facebook .

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Голос стабилизируется уже во всем Киеве, включая правый берег. Перезагружайтесь. Работаем над ¾G», — написал он.

Он уточнил, что со вчерашнего дня не удавалось восстановить голосовую связь на правом берегу Киева, а услуга смс до сих пор не работает.

«Была проблемка на правом берегу Киева со вчерашнего дня, ее пофиксировали. Это значит и голос, и другой 2G — POS-терминалы, банкоматы», — добавил Нестор.

Читайте: «Киевстар» снова работает (обновлено)

В то же время он признал, что возобновить голосовую связь удалось не во всех крупных городах.

При этом в пресс-службе «Киевстара» заявили, что компании удалось восстановить услугу голосовой связи.

«Голосовый сервис подключен. Однако его доступность и качество зависит от многих факторов. Сейчас мы работаем, чтобы все имели связь. И это требует некоторого времени», — отметили в компании.

Атака на «Киевстар»: что известно

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

У Приватбанка и Ощада возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на государство-террористскую Россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

Читайте: Киевстар опроверг заявление российских хакеров: данные клиентов защищены